مجتبی سادهخو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های بدمینتون قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان در نیمه دوم مهر ماه برگزار میشود و طی آن بدمینتون بازان شرکت کننده از صبح روز شانزدهم مهر ماه رقابت خود برای کسب عناوین برتر را آغاز می کنند و نوزدهم مهر برترین ها معرفی می شوند.
دبیر هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به اعزام قمیها به این مسابقات، عنوان داشت: این در حالی است که بدمینتون بازان قم اوایل شهریوماه در مسابقات خردسالان کشور به مقام قهرمانی بخشهای دوبل و انفرادی کشور دست پیدا کردند.
هیئت زنجان میزبان بدمینتون قهرمانی بزرگسالان کشور
وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، این سی و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان کشور کشور است که از شانزدهم تا نوزدهم مهر ماه به میزبانی هیئت بدمینتون استان زنجان برگزار می شود.
سادهخو ابراز کرد: طبق اعلام فدراسیون بدمینتون، مسابقات قهرمانی کشور بدمینتون رده سنی بزرگسالان کشورمان در این دوره، در دو قسمت تیمی و آزاد برگزار می شود که تعداد بازیکنان هر تیم حداقل پنج بدمینتون باز و حداکثر هفت نفر پیش بینی شده است.
وی با اشاره به شیوه برگزاری این رقابتها، اضافه کرد: در بخش تیمی این دوره از مسابقات بازی اول و دوم به صورت یک نفره بازی سوم به صورت دونفره تخصصی، بازی چهارم دونفره و بازی پنجم باز هم به صورت یک نفره انجام می شود.
دبیر هیئت بدمینتون استان قم با بیان اینکه تیمی کامل متشکل از باتجربههای بدمینتون قم راهی این مسابقات خواهند شد، در ادامه بیان داشت: در واقع تیمی که بتواند در بیشتر این مسابقات پیروز باشد مقابل حریف خود به برتری خواهد رسید.
تلاش بدمینتون بازان قم برای تکرار موفقیتها
وی اظهار داشت: مسابقات تیمی بدمینتون قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور، ابتدا به صورت گروهی برگزار شده و سپس تیم های برتر هر گروه به صورت تک حذفی مقابل یکدیگر خواهند ایستاد تا تیم برتر و قهرمان کشور مشخص شود.
سادهخو با اشاره به اینکه در بخش آزاد هم بازیها در دو قسمت یک نفره و دونفره پیگیری شده و نفرات برتر مشخص میشوند، تصریح کرد: بعد از درخشش بدمینتون بازان قم در مسابقات ردههای سنی پایه به موفقیت این تیم امید زیادی داریم.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای هیئت برای توسعه این رشته ورزشی بیان کرد: هیئت بدمینتون در یکی از مهمترین برنامههای خود برای توسعه این رشته در استان قم، در نظر دارد با استفاده از مربیان توانمند و حتی دانشجویان تربیت بدنی و افراد علاقهمند که داوطلب فعالیت زیر نظر هیئت باشند، اقدامات لازم در خصوص شناسایی استعدادها را انجام دهد.
دبیر هیئت بدمینتون قم عنوان داشت: از سوی دیگر طرح گسترده استعدادیابی بدمینتون در استان قم با همکاری آموزش و پرورش در نواحی تعیین شده به انجام میرسد که افراد شناسایی شده، مورد حمایت هیئت بدمینتون قرار میگیرند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بدمینتون استان از اعزام بدمینتون بازان قمی به رقابتهای بدمینتون قهرمانی کشور خبر داد.
مجتبی سادهخو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های بدمینتون قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان در نیمه دوم مهر ماه برگزار میشود و طی آن بدمینتون بازان شرکت کننده از صبح روز شانزدهم مهر ماه رقابت خود برای کسب عناوین برتر را آغاز می کنند و نوزدهم مهر برترین ها معرفی می شوند.
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