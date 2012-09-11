استفاده 150 هزار کاربر ایرانی از ایمیل بومی "پست"

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کرباسیان امروز در نشست خبری اظهار داشت: از آنجایی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات مقرر شده مردم به جهت حفظ فضای اینترنتی کشور از ایمیلهای داخلی استفاده کنند یک میلیون ایمیل آماده از سوی این شرکت ایجاد و تاکنون 150 هزار ایمیل واگذار شده و تا هفته آینده پروانه ایمیلها داده میشود.
وی به تشریح فعالیتها و اقدامات شرکت پست در انجام امور نیابتی با دیگر سازمانها و شرکتها پرداخت و گفت: با توجه به جایگاه ویژهای که پست در کشورهای مختلف دنیا از آن برخوردار است، بسیاری از فعالیتها از طریق پست صورت میگیرد و این نشاندهنده آن است که پست میتواند روشی مناسب، کمهزینه و به دور از مشکلات اجتماعی برای سامان دادن به انجام فعالیتهای گوناگون باشد.
وی با اشاره به تفاهمنامهای که قراراست به زودی میان پست و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در زمینه گسترش همکاریها منعقد شود گفت: در چند سال گذشته با عرضه کارت سوخت خودروها در کشور شاهد صرفهجویی و مدیریت مصرف سوخت بودیم؛ به نحوی که در حال حاضر 600 نقطه پستی به صورت آنلاین خدمات کارت سوخت ارائه میدهند و دارندگان خودرو میتوانند با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به یکی از مراکز پستی مراجعه و خدمات کارت سوخت خود را از قبیل اعلام سرقت یا مفقودی و صدور المثنی دریافت کنند.
کرباسیان با بیان اینکه کارتهای سوخت چه به صورت جدید و یا المثنی از طرف پست به آدرس تمامی مالکان خودروها ارسال خواهد شد که این امر کاهش ترددهای غیر ضروری را به دنبال خواهد داشت از همکاریهای مشترک با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبرداد وافزود: چاپ تمبر اختصاصی شرکت پخش و توزیع حوالههای نفتی در مناطقی که فاقد گاز شهری هستند با همکاری شرکت پست صورت میگیرد.
وی درباره همکاریهای مشترک با دیگر وزارتخانهها نیز گفت: دراین زمینه میتوان به انعقاد قرارداد با سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد که تاکنون نزدیک به یک میلیون مراجعه کننده برای تکمیل مراحل مالیاتی به شرکت پست مراجعه داشتهاند. این تعداد، به جای مراجعه مستقیم به سازمان امور مالیاتی خدمات را از شرکت پست گرفتند.
مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: اقدام بزرگی که در یکی دو سال گذشته صورت گرفت همکاری با سازمان ثبت اسناد بود که بنا به گفته مسئولان این سازمان بخشی از 100میلیون خدمتی که سالانه به مردم ارائه میشود به پست واگذار شد است.
وی از اجرای طرحی در تهران خبرداد که براساس آن هنگامی که افراد در دفاتر اسناد رسمی معاملهای انجام میدهند، ماموران پستی به دفاتر مراجعه میکنند و نامههایی را که از این دفاتر در خصوص استعلامهای گوناگون صورت میگیرد را اخذ کرده و به صورت یکجا به ادارات کل ثبت اسناد استان انتقال و پاسخها را روزانه برمیگردانند.
کرباسیان گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در استان البرز آغار شد که در سه ماه گذشته بالغ بر33 هزار فقره ترافیک داشته و تنها در روز گذشته نیز 2 هزار فقره ترافیک در تهران به ثبت رسیده که پیشبینی میشود روزانه 3 تا 4 هزار تردد به یک سازمان از طریق شرکت پست کم میشود و این خود نقش تاثیر گذار پست را در حوزه اجتماعی نشان میدهد.
رئیس هیاتمدیره شرکت پست افزود: در حوزه وزارت بهداشت اقدامات ارزشمندی از جمله ارسال اطلاعات مربوط به غربالگری برای بیماران به ویژه در روستاها توسط پست صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به ارسال ابلاغیههای بانکها نیز گفت: یکی از مشکلات بزرگ بانکها معوقات بانکی است و با مذاکراتی که با برخی از بانکها انجام شد توزیع این ابلاغیهها توسط پست صورت میگیرد که توانسته به شدت معوقات بانکها را پایین بیاورد.
کرباسیان افزود: تمامی ابلاغیهها از سوی قوه قضاییه نیز برای استان تهران توسط پست انجام میشود که این کار قبلاً توسط پرسنل نیروی انتظامی انجام میگرفت که طبیعتاً وقت و انرژی فراوانی نیز صرف این کار میشد.
وی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری دو سوم از فعالیتهای پستی خود را به این شرکت واگذار کرده که امید میرود باقی این فعالیتها هم به شرکت پست واگذار شود.
مدیرعامل شرکت پست خاطرنشان کرد: در حوزه دانشگاهها نیز از یک سال گذشته با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان فارغالتحصیلان مدارک دانشگاه خود را از طریق پست برای دانشگاه ارسال و دانشگاه هم دانشنامه آنها را از همین طریق به ایشان تحویل می دهد.
وی همچنین به ثبتنام مسکن مهر اشاره کرد و افزود: با قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی منعقد شد پست درگاهی شده برای مراجعه متقاضیان به نحوی که در دو سه ماه اخیر در تهران بیش از 80 هزار ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر صورت گرفت.
کرباسیان گفت: در حوزه رسانههای دیجیتال نیز شرکت پست تاکنون با 60 مرکز فروش همکاری خود را آغاز کرده است.
مدیرعامل پست در تشریح سرویسهایی نظیر سفارش اینترنتی کارت پستال و تمبر اختصاصی، پست یافته، دریافت کدپستی و رهگیری مرسولات با استفاده از اخذ امضای گیرنده توسط دستگاه PDA گفت: تاکنون 2 هزار دستگاه PDA در کشور فعال شده و قرار است درآینده نزدیک، این تعداد به 3 هزار دستگاه برسد.
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