10 استان در نوبت افتتاح برنامه پزشک خانواده قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی افزود: برنامه پزشک خانواده شهری که بزرگترین برنامه نظام سلامت کشور است در 5 استان افتتاح شد و استان های هرمزگان، یزد، گیلان، خوزستان، گلستان به همراه 5 استان دیگر در نوبت افتتاح قرار دارند.

وی ادامه داد: درخواست این 10 استان به ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده ارجاع شده تا با بررسی و احراز قابلیت افتتاح برنامه در این استان ها به ترتیب در نوبت افتتاح قرار گیرند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه برنامه پزشک خانواده شهری هزینه های از جیب مردم را تا حد زیادی کاهش می دهد، بیان داشت: مردم در برنامه پزشک خانواده شهری در سطح یک هیچ هزینه ای از جیب نمی دهند و در سطح 2 نیز 10 درصد فرانشیز و در سطح 3 فقط 5 درصد فرانشیز از مردم دریافت خواهد شد.