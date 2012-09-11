هرمزگان در ردیف استانهای برتر تولید کننده محصول سالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامپور بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دربرنامه پنجم توسعه کشور بر تولید 25درصد محصول سالم باغی و زراعی تاکید شده است.

وی با اشاره به تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل به ویژه گوجه فرنگی، خیارسبز، کدو، بادمجان و فلفل دلمه ای افزود: با هماهنگی و نظارت کارشناسان ناظر و این سازمان و همچنین اداره کل استاندارد طرح تولید محصول سالم در سطح هشت هزار هکتار از مزارع این استان در دست اقدام است.

غلامپور اظهارداشت: این طرح طی سال زراعی جاری در سطح هشت درصد از باغها و مزارع هرمزگان اجرا شده که تا پایان امسال به بیش 10 درصد می رسد.

وی عنوان کرد: طی سه سال اخیر با همکاری شرکتهای خدماتی وخدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و اداره کل استاندارد و تحقیقات در مجموع 610 گواهی استاندارد محصول سالم برای بهره برداران این استان صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: محصول سالم ( ارگانیک) شامل محصولاتی می شود که طبق آزمایشهای بعمل آمده میزان باقیمانده سموم نباتی روی آن کمتر از حد استاندارد تعیین شده باشد.

وی بیان داشت: تولید محصول سالم علاوه بر کاهش هزینه های تولید، موجب حفاظت از محیط زیست، مانع از آلودگی و تخریب عوامل اصلی تولید، از جمله خاک و آب شده و با عرضه آن به بازارهای مصرف، ضریب سلامت درجامعه افزایش می یابد.

وسعت زمینهای کشاورزی هرمزگان 154هزار هکتار با تولید سالانه دو میلیون و 200 هزارتن محصول زراعی و باغی اعلام شده است.