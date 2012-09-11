گشایش دفتر حماس در قاهره/ سفر هنیه به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات گزارش داد: مصر با گشایش دفتر حماس در اراضی اش موافقت کرده است و کمیته امنیتی مشترک برای بررسی مشکلات مرزی میان مصر و نوار غزه تشکیل شد.

این روزنامه به نقل از یک منبع مسئول مصری آورده است : رایزنی هایی میان مسئولان دستگاه اطلاعات مصر و رهبران حماس انجام شده و رهبران حماس با مسئولان مصری درباره مسائل امنیتی، گذرگاه رفح و نیز گشایش دفتر حماس در قاهره و در نظر گرفتن منطقه التجمع الخامس در شرق قاهره به عنوان مرکز آن در این زمینه انجام داده اند.

الحیات به نقل از منبع مذکور می افزاید: همچنین درباره تشکیل کمیته امنیتی میان مصر و حماس برای بررسی مسائل امنیتی به ویژه مشکلات مرزی و مبادله اطلاعاتی در آینده توافق شد.

این کمیته امنیتی شامل مسئولان دستگاه اطلاعاتی مصر و احمد الجعبری فرمانده گردانهای القسام، موسی ابومرزوق و باسم نعیم از رهبران و ایمن طه از مشاوران امنیتی نخست وزیر دولت منتخب فلسطین است.

این منبع مصری همچنین اعلام کرد: درباره شروع صفحه جدیدی از روابط امنیتی مشترک به گونه ای که نفع امنیت مصر و فلسطین باشد نیز توافق شد.

الحیات همچنین گزارش داد: اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب مردم فلسطین پنجشنبه به قاهره می رود و جمعه با هشام قندیل نخست وزیر و دیگر مسئولان مصری دیدار خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه فلسطینی اعلام کرد: مذاکرات هنیه با مسئولان مصری درباره محور ایجاد منطقه تجاری آزاد در مرزهای مصر با فلسطین و موضوع گذرگاه رفح خواهد بود.

این منابع افزودند: هنیه و قندیل بحران برق در غزه و اتصال آن به شبکه برق رسانی مصر، لیبی ، سوریه، اردن، لبنان، عراق و ترکیه را مورد رایزنی قرار خواهند داد.