یک میلیون ایرانی پزشک خانواده شهری خود را انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرضا مظهری افزود: در طول یک هفته راه اندازی سایت www.1590.ir نیز 23155 نفر تا ظهر دیروز به صورت آنلاین و مراجعه مستقیم به این سایت پزشک خانواده خود را انتخاب کرده اند که بیشترین افراد به ترتیب از استان های تهران، کرمان، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هستند.

وی افزود: ثبت نام غیرمستقیم مردم با مراجعه آنان به شبکه های بهداشت و درمان و مراکزی که در این خصوص توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده انجام شده است.

وی افزود: 48690 نفر از اعضای تیم سلامت اعم از پزشک و کارشناسان همکار در این طرح، نیز به صورت داوطلب به عنوان تیم سلامت در سامانه آنلاین ثبت نام کرده اند.

ثبت نام مردم و پزشکان و تیم سلامت در سایت www.1590.ir کماکان ادامه دارد و مردم می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به انتخاب پزشک خانواده خود اقدام کرده و در صورت برخورد با مشکل یا داشتن سئوال با شماره تلفن 8999 تماس بگیرند.