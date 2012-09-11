گسترش فرهنگ رضوی هدف اصلی برپایی جشنواره امام رضا(ع)است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در جلسه شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت و ستاد اجرایی دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اظهار داشت: اگر چه نفس برگزاری جشن و سرور امری پسندیده است اما باید تعمیق و گسترش معنویت هدف اصلی اجرای این برنامه ها باشد.

وی افزود: باید مراسم سرور و شادی اهل بیت(ع) همانند مراسم عزای شهادت این بزرگواران باشکوه برگزار شود.

وی ادامه داد: جشن های دهه کرامت همه ساله با طی سیر تکاملی خود به لحاظ کمی و کیفی رشد می یابد.

برتری در جنگ نرم با معرفی سیره اهل بیت به جوانان

صلاحی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان بیان کرد: یکی از راه های مقابله با این تهاجم و نیز دست یافتن به برتری در جبهه جنگ نرم، معرفی فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) به جوانان است.

وی دلیل اصلی اعمال تحریم و فشار دنیای غرب بر ملت ایران را حرکت مردم در مسیر اسلام ناب و ولایت دانست و افزود: تنها با تمسک به اهل بیت (ع) می توان به ایستادگی در برابر نظام سلطه استمرار بخشید.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت اماکن مقدسه در راستای تحقق تعالیم بلند و انسان ساز اسلام و نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد.

صلاحی در بخش دیگری از سخنانش تقارن دهه کرامت و هفته دفاع مقدس را امری مبارک برشمرد و اظهار داشت: باید از این فرصت در جهت تبیین دفاع در فرهنگ رضوی استفاده شود.

وی با اشاره به آغاز همزمان سال تحصیلی و دهه کرامت گفت: قرائت صلوات خاصه در مراسم آغازین روز سال تحصیلی، ذکر فضیلت زیارت و کرامات حضرت رضا(ع) در برنامه های این روز گنجانده شود.

حجه الاسلام ارباب سلیمانی مشاور وزیر و دبیر عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور نیز دهه کرامت را مظهر تجلی کرامت الهی به ملت ایران دانست و افزود: تکریم ائمه اطهار به عنوان سفیران الهی بایستی اولویت اصلی و غایت نهایی برنامه های این دهه باشد.

وی گفت: این جشن ها پس از بررسی در 17 کارگروه تخصصی با همکاری 27 دستگاه در 31 استان اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهه کرامت ،دهه تکریم مقام اهل بیت (ع) است گفت: این دهه اظهار ارادت و محبت به ساحت ولایت و امامت است که می توان از آن به عنوان تجلی کرامت الهی نسب به ملت ایران نام برد.

اجرای 16 هزار و 225 برنامه ایام دهه کرامت در خراسان رضوی

حجه الاسلام ارباب سلیمانی دهه کرامت را تکریم سفیران الهی در ایران اسلامی دانست و افزود: از سال 87 بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره امام رضا (ع) مقرر شد که بخش مردمی با محوریت معرفی این امام همام برپا شود که نشست های متعددی را در طول سال برگزار کند که تا امروز در امسال 12 جلسه تشکیل داده است.

در ادامه، محمد غفاری معاون استاندار خراسان رضوی از تصویب 16 هزار و 225 برنامه در ایام دهه کرامت در استان و تشکیل 12 ستاد ویژه در راستای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های رضوی در استان خبرداد.

جواد جعفری دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) دراین جلسه پیشنهاد داد با توجه به این که بازگشایی مدارس در دهه کرامت است در اولین روز صلوات خاصه امام رضا(ع) در تمامی مدارس پخش شود که به تصویب رسید.

حرکت کاروان 22 نفره ورزشی از شلمچه به سمت حرم رضوی

نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز از حرکت کاروان 22 نفره ورزشی از شلمچه به سمت حرم رضوی در خبرداد.

محمد کشاورز نماینده وزارت ورزش و جوانان در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت به بیان برنامه های این نهاد درایام دهه کرامت پرداخت و اظهار داشت:حرکت کاروان 22 نفری دوندگان از شلمچه به سمت حرم رضوی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه است.

وی درادامه از توزیع 10 هزار بسته فرهنگی در طول مسیر شلمچه تا حرم رضوی توسط کاروان ورزشی خبرداد و تصریح کرد: این کاروان 22 نفری همراه با پرچم متبرک امام رضا (ع) صبح میلاد امام هشتم(ع) به مشهد وارد می شوند.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضای شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت کشور و نمایندگانی از آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و احمد بن موسی(ع) در محل تالار اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد.