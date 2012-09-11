همکاری دانشگاه آزاد اسلامی پرند با موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تبادل اطلاعات، هم اندیشی و ایجاد تفاهمنامه دانشگاهی، آموزشی و تربیتی بین دانشگاه آزاد اسلامی پرند و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)قم، هیأت رئیسه دانشگاه پرند از این موسسه بازدید کردند.

حسینی و سقای بی ریا معاونین آموزشی و پژوهشی موسسه در حضور هیأت رئیسه واحد پرند به تشریح دیدگاه ها و فعالیتهای موسسه در حوزه علوم انسانی، تعداد رشته های علمی، نوع آموزش حضوری و غیرحضوری، مجازی دوره های مختلف اعم از طرح های ولایت، معرفت، ضیافت، سلمان و... پرداختند.

سپس شکرودی مدیر روابط عمومی در خصوص فعالیت دفتر پژوهشهای فرهنگی موسسه توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

در ادامه محمد قمی ریاست دانشگاه پرند طی سخنانی با پرداختن به دو عنصر سازنده جامعه به نام خون و قلم اشاره کرد و اظهار داشت: برای تضمین و ترویج ارزشهای انقلاب این دو عنصر نباید مغفول بماند، فرهنگ شهادت و فرهنگ آگاهی و علم توأمان از توصیه های ائمه هدی علیهم السلام و همچنین حضرت امام خمینی و امام خامنه ای بوده است.

قمی در ادامه بر لزوم توجه به مسائل اسلامی از همان دوران کودکی و طفولیت، تبیین این موارد در دروس مدارس ابتدائی و توجه به مسائل اقتصادی تاکید کرد.

سپس معاونان آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و دفترفرهنگ اسلامی واحد پرند به تشریح مسائل حوزه های خود برای حضار پرداختند که پیشنهاد عقد قرارداد همکاری های متقابل، تصویب رشته ای به نام معارف و پزشکی، سرفصل دروس معارف اسلامی، گزارش فرهنگی واحد پرند، ارتقاء سطح هیأت علمی و....... محور این بحث ها بود.

استقبال از دانشجویان جدیدالورود و تاکید بر حل مشکلات دانشجویان

با اتمام امتحانات ترم تابستانی و در آستانه سال تحصیلی جدید محمد قمی و هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به منظور تقدیر از کارکنان دانشگاه و هم اندیشی برای استقبال از دانشجویان و سال تحصیلی جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

قمی ریاست واحد پرند در این جلسه گفت:وقتی تلاش های بی وقفه شما را برای انجام امور جوانان و دانشجویان می بینم خستگی امور از وجودم خارج می شود اما نباید به نقطه موجود قانع باشیم باید تلاش ها مضاعف شده تا رسیدن به وضعیت مطلوب میسر شود.

قمی به تکریم اباب رجوع، سعه صدر، حل مشکلات دانشجویان، عدم تعویق امور، پاسخگویی سریع، پرهیز از نامه نگاری های بی مورد ،حضور دائمی و بموقع در محل کار، صرفه جویی حداکثری در هزینه بیت المال ،لزوم نظافت محیط، آراستگی دانشگاه و تأکید کرد.