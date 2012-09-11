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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

داودی خبر داد:

پاسگاه های کنترل حریق و احشام در مناطق بحرانی ایجاد می شود

پاسگاه های کنترل حریق و احشام در مناطق بحرانی ایجاد می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: به منظور آگاهی از حریق های احتمالی، کنترل احشام و پیشگیری از قاچاق چوب پاسگاههای موقت و بازرسی در مناطق بحرانی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، سیروس داودی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر ابراز داشت: با توجه به اینکه زمان اندکی از فصل چرا باقی مانده است به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق چوب و یک سری مسائل دیگر در این نواحی پاسگاه های موقت و بازرسی ایجاد می شود.

سیروس داودی ابراز داشت: نخستین پاسگاه در یکی از روستاهای شهرستان ورزقان به نام خوینه رود ایجاد شد که سعی بر آن است بر تعداد آنها افزوده شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: برای این کار ناوگان اطفای حریق یگان حفاظت این اداره کل بسیج شده است.

وی در پایان ابراز داشت: در یکسال گذشته با حمایت های مدیریت بحران استانداری یگان حفاظت به انواع لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله و جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در مناطق جنگلی و مراتع تجهیز شده است.

کد مطلب 1694395

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