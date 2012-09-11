ضرورت تسریع در بازسازی تنها پل با تزیینات برجسته آجرکاری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر سه شنبه در بازدید مراحل بازسازی پل باستانی آق قلا، از عوامل اجرایی این طرح خواست با توجه به نزدیک بودن فصل پاییز و احتمال بروز سیلاب های مخصوص این فصل با سرعت بیشتری نسبت به بازسازی این پل اقدام نمایند.

پل باستانی آق قلا در جریان طغیان رودخانه گرگانرود در اوایل سالجاری با آسیب مواجه شد.

دفاع مقدس سرمنشا خلق ارزشهای اسلامی است

فرماندار شهرستان آق قلا در اولین جلسه هماهنگی ستاد هفته دفاع مقدس این شهرستان ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) گفت: دفاع مقدس در حقیقت سر منشاء خلق ارزشهای اسلامی و معنوی بود که باید نسل به نسل به آیندگان منتقل شود.

حاجی گلدی کر افزود: در کشورهای غربی ارزش های اجتماعی شان، جنگ طلبی و بی عدالتی است ولی به برکت انقلاب اسلامی ارزش های مقدس و معنوی در جامعه به عنان یک ارزش برتر رواج پیدا کرده است.

وی مهمترین دستاورد گرامیداشت هفته دفاع مقدس را ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی عنوان و بیان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا روحیه شور و نشاط اجتماعی با توجه به مقارنت این هفته با ولادت حضرت اما رضا (ع) با محوریت ترویج ارزش های معنوی همچون ایثار و شهادت با اجرای برنامه های هنری و پخش سرودهای حماسی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در شهرستان ایجاد شود.



شاخص های فرهنگی و اجتماعی آق قلا مطلوب است



نماینده عالی دولت در شهرستان آق قلا در جلسه کمیسیون بانوان با بیان آماری از وضعیت مقایسه ای استان در امور فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: بحمد الله شاخص مقایسه ای نابهنجاری شهرستان در استان نسبت به سایر شهرستان ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این نشان می دهد دستگاه های متولی در امور فرهنگی و اجتماعی اقدامات موثری انجام داده اند .



حاجی گلدی کر در بخش دیگری از سخنانش به هجمه تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور دچار یک جنگ تمام عیار دیپلماتیک با استکبار جهانی است و دشمن علاوه بر تحمیل جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه مردم ایران ، برای تمامی ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشورمان برنامه ریزی کرده است .



کر تصریح کرد: دشمن با راه اندازی سایت های مختلف اینترنتی و شبکه های ماهواره ای ، کانون خانواده ها به خصوص نسل جوان را نشانه رفته است و بیشترین هجمه فرهنگی را علیه بانوان برنامه ریزی کرده است و این وظیفه مسئولین امور بانوان را دوچندان می کند.

تشکیل تعاونی ها نقش بسزایی در اشتغالزایی دارد

حاجی گلدی کر در همایش گرامیداشت هفته تعاون شهرستان آق قلا اضافه کرد: بخش تعاون نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی دارد و در حقیقت می توان با استفاده از ظرفیت و پتانسیل این بخش ، تحول عظیمی را در اقتصاد ملی کشور ایجاد کرد.



وی افزود: برای تحقق کامل منویات مقام معظم رهبری جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی ، اهمیت بخش تعاون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.



فرماندار اضافه کرد: تشکیل تعاونی ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغالزایی دارد و باتوجه به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و تاکید برنامه چهارم توسعه بر گسترش تعاونی ها ، توجه به بخش تعاون در برنامه ریزی های کلان ملی دو چندان شده است .