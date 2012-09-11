سرقت کابلهای مخابرات عامل قطعی شبکه تلفن همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز به گذر عنوان کرد: در ادامه قطعی های شبکه تلفن شهروندان همدانی، ‌یکی از سارقان حرفه ای در یک عملیات غافلگیرانه توسط پلیس آگاهی دستگیر شد و به 15 فقره سرقت کابل مخابرات از نقاط مختلف شهر همدان اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: به دنبال سرقتهای متعدد کابلهای مخابراتی در شهر همدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان با توجه به حساسیت موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

به گذر افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات به عمل آمده شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی در نهایت فردی را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه در شهر همدان، دقایقی پس از سرقت مقداری کابل مخابراتی دستگیر و متهم بلافاصله به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی عنوان کرد: در تحقیقات به عمل آمده، وی منکر انجام هر گونه سرقتی شده و اظهار کشف کابلها را کرده اما با توجه به سابقه دار بودن وی، با هماهنگی مرجع قضایی متهم در اختیار آگاهی قرار گرفت واز وی تحقیقات فنی و پلیسی صورت گرفت که در نهایت لب به اعتراف گشود و به 16 فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در مناطق مختلف شهر همدان از جمله 600 دستگاه،‌ محله اسلامشهر، خیابان طالقانی، امیر کبیر و نایب احمد اعتراف کرد.

به گذر با اشاره به این که محلهای سرقت با حضور نماینده حقوقی شرکت مخابرات استان و عوامل این پلیس تایید شد، اظهار داشت: ماموران در ادامه تحقیقات خود خریدار اموال مسروقه که دارای مغازه ضایعاتی در یکی از محله های همدان بود را شناسایی و دستگیر کردند که در بازجویی های پلیسی به خرید مال مسروقه معترف شد و متهمان پرونده به دادسرا ارسال شدند.