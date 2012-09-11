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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

همزمان با آغاز سال تحصیلی؛

14 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد زنجان مشغول به تحصیل می شوند

14 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد زنجان مشغول به تحصیل می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: بیش از 14 هزار دانشجو در 128 رشته مختلف از سال تحصیلی جدید در این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد دانشجو بیش از دو هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از 10هزار نفر در مقطع کارشناسی و مابقی در مقطع کاردانی تحصیل خواهند کرد.

وی افزود: هشت هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان را آقایان و بقیه را خانمها تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از تاسیس مقطع دکترا در رشته ادبیات فارسی در این دانشگاه خبر داد و افزود: این دانشگاه برای تاسیس 20 رشته کارشناسی ارشد به شورای گسترش آموزش عالی کشور اعلام آمادگی کرده است.

پرتوی افزود: تاکنون 35 هزار دانشجو در رشته های مختلف از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان فارغ التحصیل شده اند.

وی تاکید کرد: بر اساس شاخصهای ارزیابی شده در حوزه آموزشی، پژوهشی و رفاهی امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از 930 در سال 85 به سه هزار در سال جاری رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: این دانشگاه از دانشگاههای پیشرو کشور در حوزه های آموزشی، پژوهشی و رفاهی است.

پرتوی وسعت فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان را 135 هزار مترمربع اعلام و اضافه کرد: 29 هزار مترمربع دیگر نیز در دست احداث است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان سالانه بیش از 300 فعالیت فرهنگی و تربیتی را در کارنامه خود به ثبت می رساند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تعداد اساتید این دانشگاه را 320 نفر عنوان کرد و افزود: تمامی این اساتید عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه هستند.

کد مطلب 1694404

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