14 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد زنجان مشغول به تحصیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد دانشجو بیش از دو هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از 10هزار نفر در مقطع کارشناسی و مابقی در مقطع کاردانی تحصیل خواهند کرد.

وی افزود: هشت هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان را آقایان و بقیه را خانمها تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از تاسیس مقطع دکترا در رشته ادبیات فارسی در این دانشگاه خبر داد و افزود: این دانشگاه برای تاسیس 20 رشته کارشناسی ارشد به شورای گسترش آموزش عالی کشور اعلام آمادگی کرده است.

پرتوی افزود: تاکنون 35 هزار دانشجو در رشته های مختلف از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان فارغ التحصیل شده اند.

وی تاکید کرد: بر اساس شاخصهای ارزیابی شده در حوزه آموزشی، پژوهشی و رفاهی امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از 930 در سال 85 به سه هزار در سال جاری رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: این دانشگاه از دانشگاههای پیشرو کشور در حوزه های آموزشی، پژوهشی و رفاهی است.

پرتوی وسعت فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان را 135 هزار مترمربع اعلام و اضافه کرد: 29 هزار مترمربع دیگر نیز در دست احداث است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان سالانه بیش از 300 فعالیت فرهنگی و تربیتی را در کارنامه خود به ثبت می رساند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تعداد اساتید این دانشگاه را 320 نفر عنوان کرد و افزود: تمامی این اساتید عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه هستند.