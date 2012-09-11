روایتی دیگر از تعطیلی سفارت کانادا/ پای کمبود بودجه در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی اخبار و قراین موجود در رسانه های کانادایی نشان می دهد که موج تعطیلی سفارتخانه ها و دفاتر کنسولی کانادا در کشورهای مختلف از ابتدای سال 2012 شدت گرفته است.

با وجود اینکه مقامات اداره تابعیت و مهاجرت کانادا که زیر نظر وزارت امور خارجه و دولت کانادا فعالیت می کند علت نخست این مسئله را مدرنیزه کردن سیستم ارائه مهاجرت و روادید عنوان کرده اند، اما به نظر می رسد دلیل اصلی این اقدامات مشکلات شدید اقتصادی در پی بحران مالی کشورهای غربی باشد.

سایت اصلی اداره تابعیت و مهاجرت کانادا روز 30 آوریل گذشته (11 اردیبهشت ماه) گزارشی اعلام کرد: بخش ارائه ویزا در سفارتخانه های کانادا در آلمان، ژاپن، مالزی و بنگلادش تا اطلاع ثانوی بر روی عموم تعطیل خواهند شد.

در این گزارش آمده است : اداره مهاجرت کانادا تصمیم دارد تغییراتی را در سیستمهای داخل کشور و خارجی خود ایجاد کند. این اقدام علاوه بر مدرنیزه کردن سیستمها به کاهش هزینه های مترتب بر امور کنسولی منجر می شود.

مقامات کانادا همچنین از کسانی که تقاضای روادید ورود به این کشور هستند خواست تا اطلاع ثانونی درخواستهای خود را به کشور ثالثی که معرفی شده تحویل دهند. بر این اساس، افرادی که پیش از این از دفاتر مالزی و بنگلادش تقاضای صدور روادید می کردند باید درخواستهای خود را به دفتر این اداره در سنگاپور تحویل دهند.

این اداره در راستای تمرکزگرایی و کاهش هزینه ها وین را به عنوان جایگزین برلین و مانیل فیلیپین را به عنوان جایگزین توکیو اعلام کرده است.

در خبر دیگری که در همین تاریخ (30 آوریل 2012) با عنوان جابجایی مرکز اداره مهاجرت کانادا منتشر شده، آمده است : در پی پایان مهلت اجاره دفتر این اداره در شهر انتاریو ، مرکز اداره به منطقه نایاگارا فالز منتقل شده است.

تغییر مرکز اداره مهاجرت کانادا در داخل این کشور و عدم تمدید اجاره دفتر قبلی خود نشانه واضحی به کمبود بودجه دولتی و سیاستهای دولت کانادا در راستای کاهش هزینه ها است.

از سوی دیگر سایت دولت کانادا نیز در روز 17 جولای گذشته (26 تیرماه) خبری را با این محتوا منتشر کرد که از این پس سفارت کانادا در مسکو علاوه بر روسیه وظیفه انجام امور کنسولی کشورهای ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را نیز برعهده خواهد داشت.

در واقع با مشاهد قراین فوق می توان به این نتیجه رسید که دولت کانادا از ابتدای سال جاری میلادی سیاست کاهش هزینه ها را با تمرکزگرایی دفاتر خارجی خود به طور جدی آغاز کرده است.

در این راستا تلاش می شود با تعطیلی دفاتر کنسولی در کشورهای نزدیک به یکدیگر، یک پایتخت مهم به عنوان مرکز انجام امور کنسولی و مهاجرت انتخاب شود تا در نهایت از هزینه های دولت در این بخشها که صرف حقوق کارمندان در کشورهای مختلف می شود، کاسته شود.

اما درباره سفارت کانادا در تهران علاوه بر این موضوع، مسئله دیگری هم دخیل بوده است. در واقع به نظر می رسد دولت محافظه کار "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا که روابط بسیار ویژه ای با صهیونیستها دارد فرصت را غنیمت شمرده و تعطیلی سفارت کانادا در ایران را که به دلیل کمبود بودجه های دولتی محقق شده است به موضوع جنجالها درباره جمهوری اسلامی ایران گره بزند.

بر این اساس، دولت کانادا با گره زدن این تصمیم به مسائلی همچون تهدیدات ناشی از برنامه هسته ای ایران در نظر داشته نگاه مثبت مقامات صهیونیستی را بیشتر جلب کرده تا شاید سر و سامانی به وضعیت بغرنج اقتصادی کشورش بدهد. این مسئله را می توان در واکنشها به تصمیم قطع روابط کانادا با جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد که به اذعان رسانه های کانادایی تنها از سوی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مورد استقبال و خوشامد گویی قرار گرفته است.