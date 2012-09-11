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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

هاشم آبادی در گفتگو با مهر:

تعداد رشته های پیام نور گنبدکاووس به 42 رشته رسید

تعداد رشته های پیام نور گنبدکاووس به 42 رشته رسید

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور گنبدکاووس گفت: تعداد رشته های این واحد دانشگاهی به 42 رشته رسید.

حسینعلی هاشم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تصویب سه رشته جدید ریاضی گرایش جبر در مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، گرایش های ترویج و آموزش کشاورزی و مدیریتی آبادانی و روستا در مقطع کارشنای از نیمسال اول امسال پذیرش دانشجو بصورت کنکور سراسری و فراگیر اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این دانشگاه دو رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ریاضی گرایش جبر در مقطع کارشناسی ارشد دارد و 40 رشته هم در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته فعال است.

هاشم آبادی یادآور شد: بیش ازچهار هزار و 800 دانشجو در مقاطع کاردانی تا کارشناسی تحصیل می کنند.

دانشگاه پیام نور گنبدکاووس قدیمی ترین دانشگاه گلستان به شمار می رود.
 

کد مطلب 1694406

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