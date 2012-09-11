ساختار جدید شرکت مادر تخصصی مخابرات ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این ساختار، تاپ چارت سطح یک شرکت مادر تخصصی شامل فناوری اطلاعات بـــا دو مدیریت زیرمجموعه، تنظیم مقررات و حقوقی با سه مدیریت، مالی با سه مدیریت، برنامه ریزی فنی و اقتصادی با دو مدیریت، منابع انسانی با چهار مدیریت، ارتباطات شرکتی با سه مدیریت، مدیریت حسابرسی و ریسک با دو مدیریت و حراست و بازرسی خواهد بود.

در ساختار جدید شرکت مخابرات ایران، مدیران سطح یک این شرکت طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

براین اساس سید فاضل زمانی به سمت معاون فناوری اطلاعات مدیرعامل منصوب شد که پیش از این مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات استان اصفهان بود.

دکتر سپهری راد نیز به سمت معاون تنظیم مقررات و حقوقی مخابرات منصوب شد که وی پیش از این در سمت مدیرکل دفتر مطالعات توسعه‌ای و مدیر پروژه برنامه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت بود.

کمال بیگدلی معاون مالی مدیرعامل شد؛ وی پیش از این سمت معاون مالی و اداری مدیرعامل را عهده دار بود؛ همچنین بابک تراکمه معاون برنامه ریزی فنی و اقتصادی مخابرات شد و پیش از این سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات استان هرمزگان را برعهده داشت.

در همین حال محمدعلی باطنی به سمت معاون منابع انسانی مدیرعامل مخابرات منصوب شد که وی نیز پیش از این عهده‌دار معاونت اداری و اقتصادی شرکت مخابرات استان تهران بود و داود زارعیان نیز معاون ارتباطات شرکتی مدیرعامل مخابرات شدکه وی نیز پیش از این به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در این شرکت مشغول بکار بود.

با صدور احکام مدیران سطح یک شرکت مادر تخصصی مخابرات، بزودی مدیران سطوح دو شرکت نیز معرفی خواهند شد.