ضرورت اسکان موقت زلزله زده ها قبل از سرما

الهویردی دهقانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: انتظار می رود این شورا اختیارات ویژه داشته باشد چرا که با وضعیت موجود و نزدیکی فصل سرما که فصل کارهای عمرانی را در ارسباران پایان خواهد داد چاره ای جز تامین سرپناه های موقت برای مردم نداریم.

وی اظهار داشت: در طول این مدت شهر ورزقان که به طور جدی آسیب دیده آواربرداری نشده، انتظار می رود رسیدگیها جدی تر و سریعتر صورت گیرد.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا افزود: هیچکس از مسئولان انتظار ندارد که کارهای مناطق زلزله زده امسال به پایان برسد اما انتظار به حق این است که اقدامات لازم برای ساماندهی اسکان موقت هر چه سریعتر از سوی سازمان های امدادی صورت گیرد.

وی همچنین از آغاز پرداخت کمک هزینه های یک میلیون تومانی توسط فرمانداری شهرستان خبر داد و گفت: روند پرداخت این کمک دولتی بلاعوض ادامه دارد.