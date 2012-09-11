تمامی مراکز علمی کاربردی کشور مهارتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل شرکت نیرو محرکه با تشریح مهمترین فعالیتهای دانشگاه علمی کاربردی اظهارداشت: اگر نظام کشور بر اساس مهارت تنظیم شود اکثر دانشجویان به سمت مهارت آموزی و فعالیتهای فنی سوق پیدا می کنند.



وی افزود: در گذشته گرایش و هدایت نیروها به سمت دوره های نظری بود اما امروز با تغییر دیدگاهها با ایجاد مقاطع تحصیلی عالی در رشته های مهارتی زمینه تحصیل و اشتغال دانشجویان علاقمند به فعالیت های فنی و مهارتی فراهم شده است.



پورعباس بیان کرد: باید استعدادهای کشور را شناسایی و آنچه به کار مهارتی نیاز دارد به سمت تولید و نیازهای فنی و مهارتی هدایت شود و در این میان هدف ما در دانشگاه علمی کاربردی سرمایه گذاری بر روی تعلیم و تربیت نیروهای ماهر برای ورود به بخش های کسب و کار است.



مراکز علمی کاربردی نظری ساماندهی می شوند



رئیس مرکز علمی کاربردی کشور یادآورشد: در حال حاضر 30 تا 40 درصد دانشگاههای علمی کاربردی در کشور با گرایش نظری هستند که تلاش می شود به سمت مراکز مهارتی سوق پیدا کند.



این مسئول گفت: عمده آموزش های ما به صورت مهارتی است و بخش نظری باقیمانده بتدریج و استان به استان تمامی مراکز دانشگاهی علمی کاربردی به سمت مهارتی خواهند رفت و دوره های دانش پایه و مهارت آموزی تثبیت خواهد شد.



پورعباس تصریح کرد: در دانشگاه علمی کاربردی دیدگاه ما این است که هر شغل یک رشته و هر رشته یک شغل باید باشد و

در این راستا در تمامی دستگاهای اجرایی موسسه علمی کاربردی راه اندازی می شود و در نظام اشتغال تلاش می کنیم تا مشاغل مورد نیاز کشور در بخشهای مختلف را شناسایی و برای آن رشته ایجاد کنیم.



افزایش رشته های علمی کاربردی به 1000 رشته شغلی



این مسئول از افزایش رشته های علمی کاربردی در این دانشگاه خبرداد و یادآورشد: رشته های دانشگاه قبلا 200 رشته بود که

از مهر ماه سال قبل با شناسایی 500 شغل و تبدیل آن به رشته های مهارتی امسال تصمیم داریم رشته های دانشگاه را تا یک هزار مورد افزایش دهیم.



وی بیان کرد: هیئت های علمی به صورت مهارتی و علمی انتخاب شده اند و 70 درصد مدرسان از حوزه محیط کار تامین شده اند لذا به مدرسان جدید نیاز نداریم بلکه با ساماندهی جدید از افراد متخصص کارگاهها مانند سرکارگران توانمند برای آموزش نیروها استفاده می کنیم.



پورعباس یادآورشد: در رشته های کارشناسی ارشد تنها در قالب حل یک مسئله نظری حرکت نخواهیم کرد بلکه در پی ایجاد

یک ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه هستیم که این اتصال با موضوعات نظری ممکن نمی شود.



وی اظهارداشت: برای توسعه روشهای کار، بهره وری، صرفه جویی در انرژی، وقت و زمان و کم کردن نیروی کار و

بهینه کردن محصولات تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی دانشگاه می تواند نقش بی بدیلی ایفا کند که در این میان مراکز

علمی کاربردی جایگاه خاصی دارند.



پذیرش 160 دانشجو در مهرماه امسال



پورعباس بیان کرد: برای اولین بار در مهر ماه امسال 160 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فناوری پذیرش خواهد شد و آمادگی داریم تا در کارخانجاتی که استعداد خوب صنعتی و نیروی انسانی دارند مانند نیرو محرکه رشته های مهارتی را ایجاد کنیم.



رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور در ادامه تصریح کرد: برای کارخانجاتی که نیازمند نیروهای فنی و مهارتی هستند رشته های مورد نیاز را دایر و فعال می کنیم و درنیرو محرکه هم آماده ایم رشته مهندسی در کارشناسی ارشد را دایر کنیم.



پورعباس از دایر بودن 900 مرکز علمی کاربردی در کشور خبرداد و گفت: از مراکز یاد شده بیش از 200 مرکز تازه تاسیس هستند که در بخشی در مراکز صنعتی، کارخانه ها و محیط های کسب و کار راه اندازی شده اند.

مراکز نظری تعطیل می شوند



پورعباس یادآورشد: در شرایط گذر از یک دوران به شرایط تطبیق قرار داریم که در این مسیر بدنبال این هستیم که مراکز علمی کاربردی که فقط تئوری و نظری هستند را تعطیل کنیم که حدود 30 درصد مراکز تئوری بتدریج تعطیل خواهند شد.



این مسئول یادآورشد: در حال حاضر 470 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی کشور تحصیل می کنند که 90 هزار نفر در مقطع کارشناسی است.