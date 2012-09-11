برگزاری جلسات شورا با حضور معتمدان محلی روند مدیریت محمدشهر را تسهیل می کند

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: حضور معتمدان محلی و تعامل با آنها به خصوص در شهرهای پرجمعیتی همچون محمدشهر بسیار لازم و محسوس است.

وی در این ارتباط از برگزاری جلسه ای با حضور معتمدان محلی محمدشهر خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی مشکلات شهر در محل شورای شهر محمدشهر برگزار شد.

معتمدان محلی محمدشهر هر دو هفته یکبار در جلسات شورا شرکت می کنند



نادر ایزدبین افزود: با این شناخت نگاهی واقع گرایانه در خدمات رسانی به هر منطقه لحاظ می شود.



وی تشریح کرد: ما با آغوشی باز انتقادات و پیشنهادات شهروندان و معتمدان محلی را پذیرا هستیم و مقرر شده است که هر دو هفته یک بار با نمایندگان و معتمدان محلی جلسه ای در محل شورا برگزار شود.

وی همچنین از بهره برداری طبقه تحتانی ساختمان شورای شهر محمدشهر خبر داد و افزود: مسئولان شهری همچون محمدشهر که دارای 14 منطقه و محدوده پراکنده است نیاز به این دارند که با نمایندگانی از هر منطقه وارد تعامل شوند تا در نتیجه این اقدام بتوان از کاستی ها و ظرفیت های هر منطقه شناخت بیشتری حاصل کرد.