اصناف را باید از حالت سنتی خارج کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و تنی چند از رؤسای تشکل های صنف تحت پوشش این مجمع با نوده فراهانی رئیس شورای عالی اصناف کشور دیدار و مذاکره کردند.



در این دیدار که با حضور سیدجواد دهناد رئیس، علیرضا کبیری اصل نایب رئیس و محمدعلی اعرابی مدیر اجرایی مجمع تولیدی و خدمات فنی، همچنین اولایی رئیس اتحادیه لاستیک فروشان، جهانگیر رضایی بندارتی رئیس اتحادیه چاپخانه داران و محمدرضا جهانبخش رئیس اتحادیه گچ پزان در دفتر ریاست شورای اصناف کشور در تهران برگزار شد درباره مسائل و مشکلات اصناف بحث و تبادل نظر شد.



در این نشست صمیمی که سه ساعت بطول انجامید دو طرف دیده گاه‌های خود در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی، اجرای کامل ماده 71 قانون نظام صنفی مراحل اجرائی طرح شبنم، اشتغالزایی، آموزش اصناف، اتوماسیون اداری، روابط کار و کارفرما، مالیات صنوف ، مالیات بر ارزش افزوده و دغدغه‌های تولید کنندگان را بیان داشتند و بر ضرورت برنامه ریزی در جهت عملیاتی نمودن قانون نظام صنفی و نوین سازی اصناف و همچنین ارتقای جایگاه اصناف تاکید کردند.



رئیس شورای اصناف کشور در این دیدار با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در بخش اصناف اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات چشمگیر و گسترده ای در جهت جبران کمبودها و رشد و توسعه اصناف صورت گرفته است لیکن هنوز تا رسیدن به هدف نهائی یعنی تحقق اهداف و برنامه های اعلام شده فاصله داریم و باید روسای مجامع امور صنفی در کشور با انسجام هر چه بیشتر و همدلی به رشد و توسعه اصناف شتاب بخشند.



قاسم نوده فراهانی افزود: باید اصناف را از این حالت سنتی خارج کنیم و با هدف ساماندهی سیستم توزیع، تثبیت قیمت ها و نظارت بر نرخ کالا و تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده، فروشگاههای زنجیره ای و همچنین فروشگاه های بزرگ را گسترش دهیم.



وی تصریح کرد در قانون نظام صنفی تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش برای رفاه حال مصرف کنندگان دیده شده است زیرا از این طریق خریداران می توانند بصورت شفاف و از قیمت کالاهای مورد نیاز خود آگاهی پیدا کنند ودر حقیقت حقوق مصرف کننده از این طریق احیا می شود.



رئیس شورای اصناف کشور همچنین به لزوم حمایت از اصناف تولیدی در قالب بسته‌های حمایتی تاکید کرد و راهکار تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی را تقویت بنیه مالی تولید کنندگان، بهره مندی از تکنولوژی روز دانست و گفت باید با شدت و قوت بیشتری از نوآوران، کارآفرینان و خلاقان در اصناف حمایت کرد و اقدامات اساسی بمنظور بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل اصناف بعمل آورد.



تشکیل اتاق فکر اصناف کشور



نوده فراهانی از تشکیل اتاق فکر اصناف با ترکیب رؤسای مجامع امور صنفی مراکز استانها خبر داد و بیان داشت با تصویب هیئت عالی نظارت آموزش اصناف با آیتم هایی چون قانون نظام صنفی، مکاسب، کار و بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و .... الزامی است و کلیه متقاضیان پروانه کسب و واحدهای صنفی در سراسر کشور بایستی این دوره ها را ببینند و مجامع امور صنفی و اتحادیه های تحت پوشش مجامع موظفند تدابیر لازم را برای تحقق این امر اتخاذ نمایند.



رئیس شورای اصناف کشور اضافه کرد این شورا درصدد است تا جلسات اجلاس را بصورت دوره ای در استانها برگزار نماید تا مسئولان استانی از نزدیک با موانع و مشکلات پیش روی اصناف در استان خود آشنا شوند و برای رفع نواقص برنامه ریزی کنند.



آمادگی برای برگزاری اجلاس شورای اصناف کشور در قم



رئیس مجمع امور صنفی تولیدی - خدمات فنی قم نیز در این جلسه بر اهمیت تعامل و مشارکت گسترده رؤسای مجامع امور صنفی سراسر کشور به منظور پیشبرد و اهداف و پیشرفت و توسعه در بخش اصناف تاکید و آمادگی مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی را برای برگزاری اجلاس شورای اصناف کشور در استان اعلام کرد.



سید جواد دهناد در ادامه موفقیت‌های مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی قم و کسب رتبه چهارم کشوری در ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی سال 1389 را مرهون همسویی با هیئت عالی نظارت، کمیسیون نظارت شهرستان قم و شورای اصناف کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط دانست و اظهار امیدواری نمود تا همدلی مسئولان استانی و فرا استانی با این مجمع استمرار و تداوم داشته باشند.



در پایان این نشست نوده فراهانی ریاست محترم شورای اصناف رتبه چهارم کشوری مجمع امور صنفی تولیدی - خدمات فنی را بسیار موفقیت آمیز توصیف کرد و این موفقیت را به دهناد، هیئت رئیسه مجمع تولیدی - خدمات فنی استان و تشکل های صنفی تحت پوشش مجمع تبریک گفت.



پیشنهاد کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی



نوده فراهانی همچنین در راستای جذب و هدایت کمک های صنوف به مناطق زلزله زده متقبل شد تا با پیگیری پیشنهاد دهناد مبنی بر دریافت سقف ده میلیون ریال از هر یک از 8هزار اتحادیه صنفی کشور به نفع هموطنان زلزله اخیر استان آذربایجان شرقی و در جهت کمک به بازسازی ابنیه، راه ها، مدارس، اماکن مسکونی، مساجد و ..... بویژه در شهرهای اهر، ورزقان و هرس، اصناف کشور را در این امر خداپسندانه سهیم وطی بخشنامه صادره توسط شورای اصناف کشور مراتب به مجامع امور صنفی استانها جهت اجرا ابلاغ نماید.