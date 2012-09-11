اجلاس بین المللی خزر با حضور کشورهای مختلف در قزاقستان برگزار می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجلاس بین المللی خزر در راستای همکاری بین المللی و منطقه ای کشورهای حاشیه دریاچه خزر با محوریت مشخص شدن وضعیت رژیم حقوقی دریاچه خزر به مدت سه روز از چهارشنبه هفته جاری به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: علی رغم 15 سال مذاکرات مستقیم و برگزاری جلسات و نشست های مختلف هنوز وضعیت رژیم حقوقی آب دریاچه خزر و میزان مالکیت کشورهای حق سهم این منطقه مشخص نشده است.

وی گفت: در سال گذشته اولین جلسه این اجلاس برگزار ودر آن موضوع 20 درصدی مالکیت جمهوری اسلامی بر دریاچه خزر مطرح شد.

سنایی با بیان اینکه بدون اینکه به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم اجلاس فوق به پایان رسید، گفت: در اجلاس امسال با جدیت به دنبال حق و حقوق ایران در دریاچه خزر هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: همکاری و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی و همکاری های تجاری،امضاء تفاهم نامه در موارد نظامی و بررسی موضوعات محیط زیست از دیگر موضوعاتی است که در اجلاس بین المللی خزر مطرح و در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: ایجاد وحدت و یکپارچگی بین کشورهای عضو این اجلاس و تأثیر کشورهای حاشیه دریاچه خزر بر مسائل مختلف این حوزه و گسترش روابط بین المللی در کشورهای دنیا از مواردی است که برای اعمال نظر و تصمیم گیری در این اجلاس مطرح خواهد شد.

وی گفت: با تمام تلاش و جدیت از حق و حقوق ایران در حوزه دریاچه خزر در این اجلاس دفاع خواهیم کرد و قصد داریم میزان 20 درصد مالکیت ایران بر روی دریاچه خزر را در این اجلاس قطعی و به تصویب برسانیم.