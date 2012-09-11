بیست و دومین حمام خورشیدی عشایر در فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور عشایر استان فارس ظهر سه شنبه در جریان افتتاح این حمام که برای طایفه کشکولی تیره علی عسکرلو در منطقه قلعه عالی جورک ایجاد شده، بیان کرد: هزینه ساخت حمام 10 میلیون تومان بوده که دارای دو دوش جداگانه برای آقایان و بانوان است.

حسن حبیبی بیان کرد: این حمام های خورشیدی در راستای ایجاد رفاه بیشتر برای عشایر ایجاد شده و از ابتدای سال 91 در 22 نقطه حمام عشایری تجهیز شده و یک حمام ثابت نیز تجهیز شده است.

وی با اشاره به اینکه این حمامهای سیار قابل جابجایی با وسیله نقلیه هستند، بیان کرد: به دنبال این هستیم که برای هر خانواده عشایری یک حمام ایجاد شود که برای تامین هزینه های آن 50 درصد عشایر و 50 درصد نیز دولت پرداخت می کند.

مدیر کل امور عشایر استان فارس با اشاره به اینکه در این استان بالغ بر 27 هزار خانوار با جمعیت معادل 147 هزار و 790 نفر وجود دارد، بیان کرد: آبرسانی به عشایر با 85 دستگاه تانکر آب سیار انجام می شود و اولویت نیز با مناطقی است که امکان آبرسانی به آنها وجود ندارد.

حبیبی با اشاره به اقدامات بهداشتی که برای عشایر صورت گرفته است، بیان کرد: در این خصوص نیز کار مشترکی با علوم پزشکی در حال انجام است که بهداشت مجازی عشایر را راه اندازی کنیم زیرا 80 درصد عشایر خارج از شعاع مراکز درمانی هستند.

وی اضافه کرد: این 80 درصد جمعیت شناسایی شده و دارای شناسنامه بهداشتی هستند.