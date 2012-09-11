افتتاح سه طرح صنعتی با اعتباری بیش از 250 میلیارد ریال در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار رباط کریم اظهار داشت: سه طرح صنعتی در شهرستان رباط کریم با اعتباری بیش از 250 میلیارد ریال طی مراسمی با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در شهرک صنعتی پرند افتتاح شد.

سلیمان پور گفت: نخستین خط تولید قطعات خودرو به روش متالوژی پودر، ایجاد بزرگترین خط تولید تجهیزات مرغداری در خاورمیانه و کارخانه ساخت دستگیره و یراق آلات ساختمانی، کارخانه هایی بود که با حضور مسئولان افتتاح شد و مورد بهره برداری قر ار گرفت.

آگهی استخدام نیرو در نیروی انتظامی غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان متعهد، مومن و کارآمد به صورت پیمانی 5 ساله انتظامی در مقاطع افسری و درجه داری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل با شرایط مندرج در این آگهی،استخدام می کند.

سرهنگ اصلانی گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته ناجا در مهرماه سال جاری، فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی (مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان متعهد، مومن و کارآمد به صورت پیمانی 5 ساله انتظامی در مقاطع افسری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه ، معاینات پزشکی و ...) با شرایط خاصی، استخدام کند.

وی افزود: شرایط عمومی استخدام شامل اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آنها، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به موادمخدر، داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر و داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر، است.

توزیع سطل های ویژه زباله خشک در شهرداری اسلامشهر



به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بهینه سازی زباله های خشک و ترویج فرهنگ جداسازی زباله و بازیافت، سطل های زباله مخصوص زباله های خشک در شهرداری اسلامشهر توزیع شد.

بنا بر این گزارش، توزیع این سطل ها توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر و به منظور تفکیک زباله های خشک و تر از مبداء انجام شده است که این اقدام کمک شایانی به بهینه سازی زباله های خشک خواهد کرد و برنامه ریزیها بر ان است که این طرح به زودی در سطوح گسترده تری اجرا شود.

جداسازی زباله های خشک و تر از مبدا، تاثیر بسیار مثبتی در عملیات بازیافت زباله ها خواهد داشت که این امر موجب حفاظت محیط زیست و سالم سازی و پاکسازی محیط زندگی افراد خواهد شد.