پنج اثر تاریخی قم در فهرست آثار ملی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی با بیان این که پنجمین اجلاس شورای ثبت کشور در استان البرز در حال برگزاری است، گفت: در این اجلاس پنج اثر و محوطه تاریخی استان قم با توجه به مولفه ها و ویژگی های آنها با تلاش کارشناسان خبره این اداره کل معرفی شدند که پس از بررسی کارشناسانه در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیدند.



وی افزود: "تپه قلعه یوسف آباد" در بخش سلفچگان و "تپه مزرعه خواجه حسن" در بخش جعفریه که قدمت آنها به دوره‌ اسلامی قرون میانی بازمی گردد از جمله آثاری بودند که ثبت آنها به تایید هیات کارشناسی این اجلاس رسید.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم "محوطه قلعه دیز" و "محوطه سر قنات میم" مربوط به دوره اسلامی قرون میانی را از دیگر آثار ثبت شده جدید استان قم برشمرد که در بخش کهک قرار دارند.



وی همچنین "محوطه غرب صرم" مربوط به دوره ساسانی در بخش کهک را پنجمین اثری عنوان کرد که پس از بررسی کمیته تخصصی این اجلاس به جمع آثار تاریخی ثبت شده کشور پیوست.



پنجمین اجلاس شورای ثبت کشور از 18 شهریور سال جاری در استان البرز برگزار شده است و طی آن پرونده‌های ارسالی استان‌های مختلف را برای ثبت ملی و معنوی از سوی کمیته های مختلف بررسی می شود.