پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در بندرعباس به اهتزاز در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبیان بعدازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی افزود: جشن های مردمی « زیر سایه خورشید» برای پنجمین سال متوالی در 22 استان کشور و برای اولین بار در استان هرمزگان به مدت سه روز از تاریخ سوم مهرماه برگزار می شود.

وی با اعلام برنامه های جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » عنوان کرد: این جشن های معنوی علاوه بر شهر بندرعباس در شهرستان میناب و جزیره ابوموسی نیز برگزار می شود و در پی حضور خادمان حرم امام رضا(ع) و همچنین استقبال باشکوه مردمی، پرچم بارگاه مقدس در این شهرها نیز افراشته می شود.

مسئول کانون فرهنگی – هنری مسجد امام جعفر صادق (ع) محله نخل ناخدا اضافه کرد: از دیگر برنامه های جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » دیدار خادمان با خانواده شهداء و جانبازان، غبار روبی گلزار شهداء، عیادت از بیماران، نشست با مسئولان و متولیان و ... است.

رابط برگزاری جشن های مردمی زیر سایه خورشید اذعان داشت: جشن های مردمی همراه با استقبال از خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) است که مراسم استقبال در بندرعباس سه شنبه چهارم مهرماه ساعت 19 از مقابل خور شیلات آغاز و تا امام زاده سیدمظفر ادامه خواهد داشت و در آن جا برنامه های متعددی با حضور مداحان برجسته کشوری برگزار و پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) به اهتزاز درخواهدآمد.

رجبیان ضمن تأکید بر مردمی بودن جشن های دهه کرامت گفت: براساس تأکید ستاد مرکزی، کلیه مراحل انجام این جشن باشکوه بر عهده ستادهای مردمی است و به همین خاطر مدیریت اجرایی این جشن ها در هرمزگان، کانون فرهنگی – هنری مسجد امام جعفر صادق (ع) است.

وی افزود: درخصوص برگزاری مطلوب این مراسم جلسات متعددی با سازمان، ادارات و نهادهای مردمی برگزار و تقسیم وظایف انجام شده و استاندار هرمزگان نیز به برگزاری با شکوه این برنامه در استان و ایجاد شور و نشاط معنوی در مردم و گسترش فرهنگ منور رضوی تأکید کردند.