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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

رجبیان:

پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در بندرعباس به اهتزاز در می آید

پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در بندرعباس به اهتزاز در می آید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رابط برگزاری جشن های مردمی "زیر سایه خورشید" در استان هرمزگان گفت: با حضور خدام آستان مقدس رضوی پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) طی مراسمی باشکوه بر فراز شهر بندرعباس به اهتزاز در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبیان بعدازظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی افزود: جشن های مردمی « زیر سایه خورشید» برای پنجمین سال متوالی در 22 استان کشور و برای اولین بار در استان هرمزگان به مدت سه روز از تاریخ سوم مهرماه برگزار می شود.

وی با اعلام برنامه های جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » عنوان کرد: این جشن های معنوی علاوه بر شهر بندرعباس در شهرستان میناب و جزیره ابوموسی نیز برگزار می شود و در پی حضور خادمان حرم امام رضا(ع) و همچنین استقبال باشکوه مردمی، پرچم بارگاه مقدس در این شهرها نیز افراشته می شود.

مسئول کانون فرهنگی – هنری مسجد امام جعفر صادق (ع) محله نخل ناخدا اضافه کرد: از دیگر برنامه های جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » دیدار خادمان با خانواده شهداء و جانبازان، غبار روبی گلزار شهداء، عیادت از بیماران، نشست با مسئولان و متولیان و ... است.

رابط برگزاری جشن های مردمی زیر سایه خورشید اذعان داشت: جشن های مردمی همراه با استقبال از خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) است که مراسم استقبال در بندرعباس سه شنبه چهارم مهرماه ساعت 19 از مقابل خور شیلات آغاز و تا امام زاده سیدمظفر ادامه خواهد داشت و در آن جا برنامه های متعددی با حضور مداحان برجسته کشوری برگزار و پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) به اهتزاز درخواهدآمد.

رجبیان ضمن تأکید بر مردمی بودن جشن های دهه کرامت گفت: براساس تأکید ستاد مرکزی، کلیه مراحل انجام این جشن باشکوه بر عهده ستادهای مردمی است و به همین خاطر مدیریت اجرایی این جشن ها در هرمزگان، کانون فرهنگی – هنری مسجد امام جعفر صادق (ع) است.

وی افزود: درخصوص برگزاری مطلوب این مراسم جلسات متعددی با سازمان، ادارات و نهادهای مردمی برگزار و تقسیم وظایف انجام شده و استاندار هرمزگان نیز به برگزاری با شکوه این برنامه در استان و ایجاد شور و نشاط معنوی در مردم و گسترش فرهنگ منور رضوی تأکید کردند.

کد مطلب 1694427

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