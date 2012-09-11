نمایشگاه طراحی "آدم و حوا" در فرهنگسرای طوبی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بیش از 50 تابلوی طراحی با موضوع «آدم و حوا» به نمایش درآمده که هنرمند سعی کرده با شیوه ای خلاقانه و منحصر به فرد جنبه های مختلف این موضوع را به مخاطب نشان دهد.

ایمان کیخا از هنرمندان مطرح هرمزگان در رشته هنرهای تجسمی می باشد که حضوری موفق در جشنواره های مختلف کشور داشته است که هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان مشغول ادامه تحصیل در رشته طراحی است.

حضور 1300 نفر شرکت کننده در جشنواره «آسمان هشتم» روستای کردر میناب

مسئول کانون فرهنگی – هنری امام المنتظر روستای کردر میناب از نام نویسی بیش از 1300 نفر جهت شرکت در بخش های مختلف ششمین جشنواره «آسمان هشتم» خبر داد.

ابراهیم ذاکری درخصوص این جشنواره گفت: جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی « آسمان هشتم » برای ششمین سال متوالی همزمان با دهه کرامت در 24 رشته فرهنگی، هنری و ورزشی به صورت استانی در روستای کردر میناب، مسجد امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی به اهداف و اثرات برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: جشنواره «آسمان هشتم» اولین جشنواره مردمی با موضوع فرهنگ رضوی در کشور می باشد که تمام مراحل آن توسط مردم اجرا و برگزار می شود و هدف اصلی آن گسترش فرهنگ منور رضوی در میان مردم، ایجاد شور و نشاط معنوی در جوانان، سالم سازی فضای اجتماعی با الگوهای معنوی، و افزایش گرایش جوانان به امام شناسی و ائمه اطهار (س) است.

مسئول کانون فرهنگی – هنری امام المنتظر روستای کردر میناب بیان کرد: هم زمان با جشنواره، کلاس ها و دوره های آموزشی امام شناسی و همایش رضوی با حضور اساتید و روحانیون مطرح کشوری برگزار می شود.

ذاکری اضافه کرد: هم زمان با دهه کرامت جشن های مردمی «زیر سایه خورشید» نیز توسط این کانون در شهرستان میناب برگزار می شود که همراه با حضور خادمان حرم امام رضا(ع) و استقبال عمومی مردم و اهتزاز پرچم حرم مطهر است، جشن های مردمی « زیر سایه خورشید» مورّخ دوشنبه سوّم مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شهرستان میناب برگزار می شود و مسیر استقبال از میدان شهداء تا گلزار شهدای گمنام و مصلی نماز جمعه است.

تشکیل کمیته فرهنگی ستاد برگزاری جشن های مردمی «زیر سایه خورشید»

انوشیروان پیشدار، معاون فرهنگی ارشاد هرمزگان بیان داشت: کمیته فرهنگی اطلاع رسانی و استقبال ستاد برگزاری جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » به ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تشکیل شد. مهم ترین هدف این برنامه گسترش فرهنگ منور رضوی در سطوح مختلف جامعه و به ویژه قشر جوان می باشد و تمرکز اصلی کمیته فرهنگی نیز باید بر تحقق این آرمان متمرکز شود.

وی افزود: هرچند که جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » کاملاً با رویکردی غیر دولتی برگزار می شود اما حضور تمامی سازمان ها و نهادها می تواند کمک ارزشمندی در جهت هرچه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم معنوی باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد: مردم استان در سطوح مختلف ارادت بسیار خاص به امام رئوف علی ابن موسی الرضا (ع) دارند و حضور خدام این حرم متبرک در استان می تواند نوید بخش افزایش شور و نشاط معنوی با محوریت ائمه اطهار (س) و به ویژه امام رضا (ع) باشد.

پیشدار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کانون فرهنگی – هنری انصار ولایت به واسطه تقبل برگزاری جشن های مردمی «زیر سایه خورشید » در استان اذعان داشت: بدون شک تمامی نهادها، سازمان ها و همچنین تشکل های مردمی، دینی و قرآنی از ظرفیت خود در هرچه بهتر برگزار شدن این جشن باشکوه استفاده خواهند کرد.