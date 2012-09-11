نشست سه روزه فعالان جبهه فکری انقلاب اسلامی در لانه جاسوسی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست هم اندیشی فعالان بین المللی جبهه فکری انقلاب اسلامی با موضوع محوری "صدور فرهنگی انقلاب اسلامی" از فردا به مدت 3 روز در تالار لانه جاسوسی برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش قرار است در این همایش ،حسن عباسی، نادر طالب زاده، دکتر فروز رجایی فر، حجت الاسلام رهدار، دکتر فؤاد ایزدی، حسن کچوئیان، حاج حسین یکتا، صادق الحسینی، آیت الله عباس کعبی و مجید صفاتاج سخنرانی کنند.

همچنین نمایندگانی از جنبش های انقلابی از کشورهای آمریکا، آذربایجان، مصر، عربستان، بحرین، سوریه، عراق، لبنان و منتخبی از طلاب و دانشجویان غیر ایرانی مقیم ایران نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

قرار است در حاشیه این هم اندیشی نمایشگاهی از محصولات بیش از 40 موسسه فرهنگی از سراسر کشور با موضوعات مختلفی همچون هولوکاست، بیداری اسلامی و وال استریت در حوزه های مختلف اندیشه ای، کتاب و نشر، گرافیک و عکس برگزار شود.

برگزاری کارگروه های مختلف رسانه، هنر، تقریب مذاهب، دانشجویی و... و پخش مستند های بین المللی، همران با پرسش و پاسخ از کارگردانان و عوامل تولید، از جمله دیگر برنامه های این هم اندیشی است.

گفتنی است این برنامه که به همت مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی برگزار می شود از ساعت 9 صبح فردا مصادف با سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) آغاز خواهد شد.