ایرج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت دست اندرکاران سینمای اصفهان اظهار داشت: بازیگران اصفهانی بسیار با استعداد هستند و من در کارهایی که کارگردانی کرده‌ام گاهی آنها را برتر از بازیگران تهرانی می‌دانم اما تنها مشکل آنها چهره نبودن است.

وی افزود: زمانی که یک کارگردان اصفهانی فیلم می‌سازد اگر از بازیگران سرشناس تهرانی در کار خود استفاده نکند فیلم وی حتی توسط تلویزیون اصفهان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و بینندگان نیز پیش از تماشا یا خرید یک فیلم به بازیگران آن اهمیت می‌دهد.

این کارگردان تلویزیون تاکید کرد: بسیاری از کارگردانان بهانه می‌آورند که سرمایه کافی برای پرداخت حقوق بازیگران ندارند اما بارها شاهد بوده‌ایم که همین کارگردانان برای بازی کردن یک بازیگر تهرانی در تله‌فیلم ها حداقل 20 میلیون تومان هزینه کرده‌اند.

وی ادامه داد: بدون توجه به استعداد بازیگران تنها با دید شهرستانی بودن آنها نگریسته می‌شود و تمام این مسایل ناشی از ضعف مدیریتی است چرا که این خود مسئولان بخش فرهنگی اصفهان هستند که به افراد بومی استان به این چشم می‌نگرند.

بدنه فرهنگی سینما مهم‌تر از جنبه اقتصادی آن است



رضایی با بیان اینکه بدنه فرهنگی سینما مهم‌تر از جنبه اقتصادی آن است، تاکید کرد: سینمای کنونی بدون زیربنای اقتصادی مناسب به جایی نمی‌رسد اما این موضوع نباید سبب شود نقش بخش فرهنگی را در ارتقای این هنر نادیده بگیریم.

وی با انتقاد از اینکه بیشتر پروژه‌های سینمایی به دست افراد غیر کارشناس و سرمایه‌دار افتاده است، افزود: این مسئله به هنر سینما ضربه می‌زند چرا که افرادی که به هنر سینما آشنا هستند نمی‌توانند در این عرصه فعالیت چندانی داشته باشند و در نتیجه فیلم‌های سینمایی کم ماهیت رونق می‌گیرند و کارگردانان کم‌مایه و بی‌سواد در این عرصه بیشتر مطرح می‌شوند.

این کارگردان سینما مهم‌ترین ضعف سینمای اصفهان و کشور را عدم مدیریت صحیح و حرفه‌ای دانست و تاکید کرد: تهیه‌کنندگان سرمایه‌دار و بی‌سواد برای تضمین فروش فیلم خود به جذب بازیگرانی می‌پردازند که تنها می‌توان گفت مانکن هستند و بازیگرانی که با این هنر آشنا هستند اما چهره زیبایی از دید این افراد ندارند برای بازی دعوت نمی‌شوند.

وی ادامه داد: هم‌چنین در ساخت فیلم محدودیت‌هایی وجود دارد که سبب شده گرایش مردم به فیلم‌های ایرانی کم‌تر شود.

رضایی با بیان اینکه فیلم‌سازی در اصفهان با فیلم‌نامه‌های سطح پایین آمیخته شده است، تاکید کرد: اکنون فیلم‌نامه‌های ضعیف به راحتی مجوز می‌گیرند و این در حالی است که فیلم‌نامه‌هایی که نیاز به اندیشیدن برای درک درست دارد نادیده گرفته می‌شود و گاه به دلیل عدم درک نامناسب رد می‌شوند.

وی اضافه کرد: رفع تمام این مشکلات زمانی امکان‌پذیر است که به استعداد افراد بهای بیشتری داده شود و شایسته‌سالاری جای باندبازی در سینما را بگیرد.