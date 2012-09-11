فرهنگ پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود/جمع آوری 800 میلیون زکات در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان نهاوند اظهار داشت: در فرضیه مهم و واجب زکات نباید به ارقام و عدد جمع آوری زکات توجه کرد بلکه باید فرهنگ احیاء زکات را در جامعه گسترش داد.

وی گفت: یکی از بهترین روشها برای عمومی کردن فرهنگ پرداخت زکات در نهاوند استفاده از مردم و گروههای مختلف است که باید با دیدارهای چهره به چهره و برگزاری همایش ها و جلسات آشنایی با زکات در مساجد و مراکز فرهنگی، سطح آگاهی و بینش مردم را نسبت به این فرضیه واجب افزایش دهند.

وی اظهار اشت: پرداخت زکات باید به یک فرهنگ عمومی در سطح شهرستان نهاوند تبدیل شود و برای این کار باید دستگاها و مدیران مختلف در یک طرح و برنامه فراگیر با کمک نیروهای بسیج زمینه این امر مهم را فراهم کنند و برنامه تشویقی نیز در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار نهاوند گفت: روند جمع آوری و پرداخت زکات در سه سال گذشته در شهرستان نهاوند سیر صعودی داشته که این مهم نتیجه برنامه ریزی و کار زیر بنای صورت گرفته در این زمینه است.

وی گفت: در سال 88 در شهرستان نهاوند مبلغ زکات جمع آوری شده 55 میلیون تومان و در سال 89 این مبلغ 320 میلیون تومان و در سال 90 مبلغ 800 میلیون تومان بوده است.

وی در پایان گفت: کارها و اقدامات مناسبی برای ترغیب کشاورزان به پرداخت زکات در شهرستان نهاوند انجام شده و هر سال رغبت و اشتیاق مردم برای پرداخت زکات بیشتر میشود.