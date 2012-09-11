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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

زارعی کوشا:

فرهنگ پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود/جمع آوری 800 میلیون زکات در نهاوند

فرهنگ پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود/جمع آوری 800 میلیون زکات در نهاوند

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پرداخت زکات در جامعه نهادینه شود، گفت: در سال گذشته 800 میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان نهاوند اظهار داشت: در فرضیه مهم و واجب زکات نباید به ارقام و عدد جمع آوری زکات توجه کرد بلکه باید فرهنگ احیاء زکات را در جامعه گسترش داد.

وی گفت: یکی از بهترین روشها برای عمومی کردن فرهنگ پرداخت زکات در نهاوند استفاده از مردم و گروههای مختلف است که باید با دیدارهای چهره به چهره و برگزاری همایش ها و جلسات آشنایی با زکات در مساجد و مراکز فرهنگی، سطح آگاهی و بینش مردم را نسبت به این فرضیه واجب افزایش دهند.

وی اظهار اشت: پرداخت زکات باید به یک فرهنگ عمومی در سطح شهرستان نهاوند تبدیل شود و برای این کار باید دستگاها و مدیران مختلف در یک طرح و برنامه فراگیر با کمک نیروهای بسیج زمینه این امر مهم را فراهم کنند و برنامه تشویقی نیز در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار نهاوند گفت: روند جمع آوری و پرداخت زکات در سه سال گذشته در شهرستان نهاوند سیر صعودی داشته که این مهم نتیجه برنامه ریزی و کار زیر بنای صورت گرفته در این زمینه است.

وی گفت: در سال 88 در شهرستان نهاوند مبلغ زکات جمع آوری شده 55 میلیون تومان و در سال 89 این مبلغ 320 میلیون تومان و در سال 90 مبلغ 800 میلیون تومان بوده است.

وی در پایان گفت: کارها و اقدامات مناسبی برای ترغیب کشاورزان به پرداخت زکات در شهرستان نهاوند انجام شده و هر سال رغبت و اشتیاق مردم برای پرداخت زکات بیشتر میشود.

کد مطلب 1694437

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