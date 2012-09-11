300 مبلغ برای سالروز شهادت امام صادق(ع) به مناطق مختلف گلستان اعزام شدند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مبلغان مشغول وعظ و موعظه و فعالیتهای فرهنگی هستند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این با دعوت از وعاظ و سخنرانان از سطح کشور، جلسات محوری نیز در برخی مناطق استان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان عنوان کرد: در روز شهادت امام صادق(ع) در بیشتر شهرستانها، بخش ها و روستاها مراسم های عزاداری و دسته روی برپا می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: این مراسم در برخی از مناطق در مساجد، میادین، امامزاده ها، گلزارهای شهید و ... برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خواهان مشارکت گسترده مردم مذهبی استان در این مراسمهای عزاداری شد.