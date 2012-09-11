روسای دانشگاهها بر استقلال اقتصادی مراکز آموزش عالی تاکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای کشور در این بیانیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفق شانزدهمین اجلاس رؤسای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و اهداف عالیه آن که برای نخستین بار به گونه ای ممتاز و متمایز در رسانه های جهان منتشر، تبیین و مورد توجه ملتها، دولتهای مستقل و آسیب دیده از استکبار جهانی قرار گرفت، رهنمودهای ارزنده رهبر انقلاب اسلامی را امیدبخش همه کشورهای استقلال طلب و آزادیخواه جهان دانستند.

رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری به نیابت از خانواده بزرگ دانشگاهیان کشور، ضمن اعلام آمادگی مجدد برای حضور، مشارکت مجدانه و فعالانه در فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط با جنبش عدم تعهد، در آستانه سال جدید تحصیلی بر تلاش برای تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های نظام آموزش عالی کشور تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این همایش با محکوم کردن تحریم دانشگاهها و مراکز علمی آن را امری برخلاف اصول و ارزشهای انسانی و اخلاقی دانسته و با تاکید بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری بین المللی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و علی الخصوص کشورهای جهان اسلام به منظور شکستن انحصار گرایی علمی جهان سلطه، تشکیل اجلاس رؤسای دانشگاهها و سایر مراکز علمی و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشورهای جهان اسلام را با مدیریت وزارت علوم پیشنهاد کردند.

روسای مراکز آموزش عالی همچنین با اهتمام به تحول در علوم انسانی و تحقق اهداف اسلامی دانشگاهها، برنامه ریزی جهت افزایش کیفی نظام آموزش عالی کشور را با هدف گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تولید ثروت از علم و نظریه پردازی و طراحی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با رویکرد اقتصاد مقاومتی و رفع نیازهای جامعه، در دستور کار خود قرار دادند.

در بخش دیگری از این بیانیه شرکت کنندگان با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بهره گیری از ابزارهای اقتصاد مقاومتی در مواجهه با تحریمهای غیرانسانی همچنین مفاد قانون برنامه پنجم در فصل علم و فناوری، به توسعه کسب و کار دانش بنیان و تکمیل چرخه ایده علمی تا تولید محصول و فناوری تاکید کردند.

رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در ادامه خواستار تداوم حمایتهای مادی و معنوی پروژه های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف به ویژه در تخصیص ردیف بودجه مستقل برای طرحهای کلان شده و بر همراهی حوزه کاربرد در اجرای این پروژه ها تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این نشست در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کردند: با توجه به تاثیر متقابل دیپلماسی علم و فناوری و دیپلماسی عمومی بر یکدیگر، هماهنگی و ایجاد هم افزایی در این موضوع به منظور دستیابی به اهداف والای نظام اسلامی و فرصتهای بدست آمده بخصوص در حوزه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشورهای جهان اسلام و دوست، این محور را بطور جدی در برنامه ها و اولویتهای وزارت متبوع پیگیری می کنیم و خواهان حمایت و هماهنگی سایر مراجع و دستگاهها با وزارت علوم در این زمینه هستیم.

حمایت از گفتمان سازی دانشگاهیان پیرامون عدالت، پیشرفت و اقتصاد مقاومتی، برای عملی کردن شعار "ما می توانیم"، تشکلهای دانشجویی و اعضای هیات علمی در دانشگاهها، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی، نقد و مناظره و نظریه پردازی، به نهادینه سازی فرهنگ "استقلال اقتصادی" در دانشگاهها بخش دیگری از این بیانیه را شامل می شد.

در پایان این بیانیه روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی با درک دغدغه های وزیر علوم، در خصوص اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی همچنین رعایت دقیق ارزشهای اسلامی، بر نقش محوری آموزش عالی در کمک به نظام و کادرسازی برای جهان اسلام بر مبنای الگوی ایرانی مردم سالاری دینی، آمادگی خود را جهت تحقق اهداف مذکور اعلام کردند.