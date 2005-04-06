اولين دوره آموزش داوري و مربيگري جوجيتسو ايران برگزار مي شود // تيم ملي جودو راهي باكو شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" دوره آموزش تكميلي ، فني داوري و مربيگري طبق آخرين قوانين ومقررات مسابقات JJIF يكم ودوم ارديبهشت ماه درتهران - مجموعه ورزشي كبكانيان برگزارمي شود.

گفتني است: شركت كنندگان دراين دوره بايد داراي كمربندي قهوه اي به بالا باشند.

تيم ملي جودو راهي باكو شد

براي حضور درتورنمنت آذربايجان تيم جودو كشورمان ساعت 30/3 دقيقه بامداد امروزراهي مسابقات آذربايجان شد. نفرات اعزامي به اين مسابقات بشرح زير است:

60 كيلوگرم: محسن ذكريا

66 كيلوگرم: آرش مير اسماعيلي

73 كيلوگرم: امير شيخ حسيني و ذكريا مرادي

81 كيلوگرم: رضا چاه خندق

90 كيلوگرم: عباس فلاح

100 كيلوگرم: علي رضايي و احسان رجبي

100+ كيلوگرم: سيد محمود ميران و ميثم علي بيگي

اين تيم راعليرضا اميني بعنوان سرپرست وسرمربي، محمد رضا حاج يوسف زاده، مجيد زارعيان ومحمد جناب زاده بعنوان مربي همراهي مي كنند. اين مسابقات 20 و21فروردين ماه برگزارمي شود.

گفتني است: پس ازاين مسابقات تيم جودوي كشورمان بمدت 4 روزدراردوي مشترك با تيمهاي شركت كننده درمسابقات بسرخواهد برد.