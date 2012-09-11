رشد و توسعه کشور به برکت خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد جواد زاده کمند ظهر سه شنبه در مراسم یادواره 120 شهید نیروی انتظامی استان زنجان، با اشاره به اینکه نیروی انتظامی کشور 12 هزار و 490 شهید دارد افزود: از این تعداد 120 شهید نیروی انتظامی استان زنجان هستند و در این راستا امنیت و اقتدار امروز ایران به برکت خون شهیدان است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی برای انجام ماموریت های خطیر خود و ایجاد امنیت و نظم در کشور و مبارزه با قاچاقچیان هر سه روز یک شهید به نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم می کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: به برکت خون شهیدان موفقیت های بزرگی در حوزه های مختلف به وجود آمده است.

سردار زاد ه کمند تاکید کرد: باید شهدا را بشناسیم چرا که شهدا سربلند ترین نسل کشور هستند و ذخیره تمام نشدنی و عزت و عظمت برای ایران است.

وی افزود: در طول 33 سال عمر انقلاب به برکت خون شهیدان فرازو نشیبهای بسیاری را سپری کرده ایم.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شناخت شهدا و مقام آنان را مستلزم بهره گیری از کلام الهی و ائمه معصومین و امام علی(ع) دانست و گفت: مهمترین رمز پیروزی و سربلندی شهدا، پیروی از ولایت فقیه در زمان غیبت حضرت ولیعصر(عج) است.

سردار زاده کمند در ادامه تاکید کرد: نیروی انتظامی مقتدرانه در برابر توطئه های دشمن ایستادگی کرده و امنیت را در اقصی نقاط کشور برقرار کرده است.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس دشمن از غرب و شرق بر علیه ایران توطئه می کرد که اگر نبود ایثار و شجاعت جوانان کشور به پیروی نمی رسید.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: آمادگی و اقتدار نیروی انتظامی به برکت بهره گیری از فرهنگ غنی ایثار و شهادت و تبعیت از مسیر شهدا است.

سردار زاده کمند یاد آور شد: امروز تمام دنیا متوجه شده اند که تمامی موفقیت های نظام اسلامی به برکت رهبری ولایت فقیه و دو بال سرخ شهادت است .

وی، انقلاب اسلامی را بزرگترین امانت شهدا در دست ملت ایران اعلام کرد و گفت: برای پاسداری از این امانت بزرگ و تحویل دادن به صاحب اصلی آن امام زمان(عج) باید با با تمام قوا از آن محافظت کنیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز پیروی از فرامین رهبری و ادامه راه شهداء فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.