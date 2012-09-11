برگزاری آزمون حفظ قرآن/حضور هفت کشور خارجی در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی ظهر سه شنبه در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم کردستان بزرگترین مسابقه قرآنی کشور است که 27 مهر ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

وی افزود: در حال حاضر هفت موسسه قرآنی وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح استان فعالیت می کند و بررسی فعالیت 17 موسسه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: 10 انجمن قرآنی و بسیاری از خانه های قرآن و دارالقرآن های تحت نظر تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در سطح استان فعالیت می کنند و بیش از دو هزار و 500 نفر را تحت پوشش خود قرار داده اند.

میمنت آبادی یادآور شد: بیش بینی می شود با توجه به فعالیت موسسات قرآنی بیش از دو هزار و 500 نفر از سراسر استان کردستان در این آزمون بزرگ شرکت کنند.

وی در ادامه گفت: با توجه به تشکیل و برگزاری دوره های آموزش عمومی قرآن کریم شامل حفظ، ترجمه و مفاهیم و تدبر و ضرورت ارزیابی آموزش ها، برگزاری آژمون های کتبی و شفاهی یکی از راه های سنجش و ارزشیابی میزان موفقیت قرآن آموزان و موسسات قرآنی در فراگیری محتوا و اجرای این دوره ها است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: این آزمون در چهار رشته حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر در قرآن کریم و صرف و نحو مقدماتی در 12 سطح برگزار می شود.

میمنت آبادی اظهار داشت: در رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و نوجوانان این آزمون برگزار می شود.وی ادامه داد: در رشته حفظ قرآن کریم نیز در شش سطح سه جزء، پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء، 30 جزء و در بخش ویژه حفظ کل قرآن کریم برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: آزمون در رشته تدبر در قرآن کریم نیز ویژه قرآن آموزانی است که در آموزش عمومی تدبر در قرآن کریم شرکت کرده و تدبر در جزء 30 را به اتمام رسانده اند.

حضور هفت کشور خارجی در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اشاره کرد و گفت: در هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان امسال هفت کشور خارجی حضور دارند.

وی افزود: جشنواره تئاتر بین المللی مریوان با 31 اثر برگزیده در بخش های "متقاضیان مسابقه بین الملل و ایران"، "بخش کودک و نوجوان" و "بخش بومی و آیینی" برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار داشت: بیش از 170 اثر در قالب فیلم و 70 طرح از تهران و شهرستان های کشور به دبیرخانه هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ارسال شد که در نهایت 31 اثر مجوز حضور در بخش مسابقه را به دست آورد.

میمنت آبادی ادامه داد: در مجموع بیش از 220 گروه متقاضی حضور در این جشنواره بودند که از این میان 31 اثر از 12 استان تهران، البرز، اصفهان، مرکزی، کردستان، همدان، هرمزگان، ایلام، آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان و گیلان انتخاب شده است.

وی یادآور شد: در بخش خارجی و بین الملل این جشنواره نیز هشت گروه از کشورهای فرانسه، آلمان، لهستان، هند، اندونزی، تاجیکستان و اقیلم کردستان عراق (دو گروه) حضور دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به خاطر همزمانی با جشنواره تئاتر رضوی که قرار بود از سوم تا هفتم مهر برگزار شود به ششم تا یازدهم مهر ماه موکول شد و در شهر مریوان برگزار می شود.

برگزاری جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات

میمنت آبادی در ادامه سخنان خود بیان کرد: دومین دوره جشنواره قرآنی آیات با محوریت شعر کردی به همت مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره در راستای جهت دهی و غنی سازی محتوایی قرآنی به سروده های ادبا و شعرای آیینی و نیز محقق شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد فرهنگی بودن منطقه کردستان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به اهداف برگزاری جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی ادبا و شعرای آئینی علاقمند به شعر قرآنی و ادبیات کردی و ایجاد فضای سالم در بین فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر آئینی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

میمنت آبادی تلاش در راستای خلق آثار فاخر دینی در حوزه معارف دینی، قرآنی و انقلابی در قالب های بدیع هنری، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های کم نظیر ادبا و شعرای آئینی منطقه به جامعه فرهنگ و هنر ایران اسلامی و تعمیق و تحکیم پایه های وحدت امت اسلامی با تکیه بر آموزه های قرآنی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات عنوان کرد.

وی ادامه داد: این جشنواره در رشته های شعر کردی در دو سبک نو و کلاسیک و با موضوعات انسان از منظر قرآن، قرآن کریم و کتاب بیداری برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: تاکنون 118 اثر از سراسر کشور و 15 اثر در بخش بین الملل به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

میزبانی کامیاران برای برگزاری جشنواره تئاتر استانی کردستان

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه وضعیت تئاتر در شهرستان کامیاران نسبت به سایر شهرهای استان در جایگاه پایین تری قرار دارد امسال جشنواره تئاتر استانی در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی کردستان از 27 تا 30 شهریور ماه سال جاری در شهرستان کامیاران برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار داشت: سال های گذشته این جشنواره به صورت متمرکز در مرکز استان برگزار می شد که برگزاری آن در شهرستان ها باعث ارتقای جایگاه هنر تئاتر می شود.

میمنت آبادی ادامه داد: 20 اثر تاکنون از شهرستان های سطح استان کردستان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که پس از بازبینی آثار شش تا هشت اثر در این جشنواره به اجرا در می آید.