129 پروژه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان در دست اجراست

حسین صباغ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان دارای 10 بخش، سه واحد و 11 ایستگاه تحقیقاتی است، افزود: این مرکز دستاوردهای قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد:اصلاح رقم چغندرقند مقاوم به ریزوکتونیا، پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه چغندرقند توسط محققان این مرکز برای نخستین بار در کشور نمونه‌ای از این دستاوردها به شمار می‌رود.

چهار رقم گندم توسط این مرکز در چهار ساله گذشته معرفی شده است

صباغ پور با اشاره به معرفی چهار رقم گندم توسط این مرکز در چهار ساله گذشته عنوان کرد: از جمله خصوصیات این ارقام مقاومت به ورس، زنگ غلات، ریزش دانه و همچنین نیاز کمتر به آب است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، علاوه بر معرفی رقم جدید سیب‌زمینی بنام "خاوران" به شناسایی رقم جدید سیب‌زمینی مقاوم به نماتد سیب‌زمینی توسط محققان این مرکز اشاره کرد.

وی گفت: محققان این مرکز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برای کنترل بیماری نماتد سیب‌زمینی تمام نقاط آلوده به نماتد در استان همدان را شناسایی، راهکارهای کنترل بیماری را بررسی و رقم مقاوم به نماتد را شناسایی کردند.

صباغ‌پور از افزایش قابلیت انبارداری سیب‌زمینی و سیر به وسیله پرتودهی بذر این دو محصول و انرژی هسته‌ای خبر داد و اظهار داشت: ضایعات انبارداری استان از 23 به 11 درصد کاهش یافته و انبارداری آنها از چهار ماه به هشت ماه افزایش یافته است.

گردوهای پیوندی در ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان تکثیر شد

وی تکثیر گردوهای پیوندی در ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان را از دیگر دستاوردهای این مرکز عنوان کرد و گفت: در این راستا 2 هزار نهال از نوع ارقام جمال و دماوند به کشاورزان تحویل داده شده است.

صباغ‌پور اضافه کرد: در رقم جمال یا z63 رشد شاخه‌های فرعی به طور متوسط 160 سانتی‌متر یعنی بیشترین رشد رویش در سال را دارد.

وی تأسیس "هرباریوم" مرکز تحقیقات را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در این طرح با تکیه به نتایج حاصل از طرح جمع‌آوری و شناسایی فلور استان و با تکیه به نمونه‌های هر باریومی در هرباریوم این مرکز و استفاده از منابع موجود، فهرست گیاهان استان تهیه شده است.

وی گفت:کلید شناسایی و شرح 94 خانواده، 524 جنس و 1658 گونه گیاهی و نقاط واکنش هر گونه در جهان، ایران و استان همدان به همراه تصویر گیاه تهیه شده است که به زودی در قالب فلور مصور استان همدان چاپ خواهد شد.

هرباریوم این مرکز در حال حاضر دارای 7942 نمونه گیاهی هرباریومی است

وی عنوان کرد: هرباریوم این مرکز در حال حاضر دارای 7942 نمونه گیاهی هرباریومی است که از سال 1373 در قالب مجموعه طرح‌های «جمع‌آوری و شناسایی فلور استان همدان» جمع‌آوری و شناسایی شده است.

صباغ‌پور در ادامه چاپ 45 مقاله علمی و پژوهشی تولید بذر سیب‌زمینی عاری از عوامل بیماری‌زا و برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی و آموزش 5158 بهره‌بردار را از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان برشمرد.

وی طراحی و ساخت دستگاه سیرکار، کمبینات کشاورزی، سورتینگ سیب‌زمینی، سمپاشی و کودکار نواری و خشک‌کن خورشیدی را از جمله اختراعات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان عنوان کرد.