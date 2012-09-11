14 پروژه جدید همزمان با هفته گردشگری در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از افتتاح 14 پروژه گردشگری همزمان با هفته جهانی گردشگری خبر داد.

مجتبی رجایی خراسانی اظهار داشت: این 14 پروژهگردشگری شامل 3 هتل با درجه سه، یک و پنج ستاره، 5 هتل آپارتمان یک ستاره، 5 شرکتخدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و یک مورد مجتمع تفریحی و پذیرایی درجه یک است.

رجایی خراسانی مجموع ظرفیت واحدهای در حال افتتاح را هزار و 275 نفر برشمرد و تصریح کرد: مجموع اتاق‌های اضافه شده به ظرفیت اقامت استان 456 اتاق است که در هتل‌های افزایشی ظرفیت 975 نفر و در هتل آپارتمان‌ها ظرفیت اقامت 300 نفر راداراست.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی تامین شده است.

شروع نمایشگاه پاییزه مشهد به مناسبت سال تحصیلی جدید

عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: دومین نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا از فردا شروع به فعالیت خواهد کرد.

ابوالقاسم کاشفی بیان کرد: دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی از تاریخ 22 الی 31 شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار و همشهریان عزیز می­توانند از ساعت 16 تا 23 از این نمایشگاه بازدید کنند.

کاشفی با اشاره به حضور حدود 700 غرفه در این نمایشگاه اظهار داشت: واحدهای حاضر در نمایشگاه پاییزه اجناس خود از قبیل پوشاک، کیف و کفش، لوازم التحریر، مواد غذایی و سایر مایحتاج عمومی را با تخفیف 15 تا 20 درصدی در اختیار همشهریان عزیز قرار می دهند.

جمع آوری کمک های مردمی مه ولات برای بازسازی عتبات عالیات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان مه ولات میزان کمک های مردمی جمع آوری شده برای بازسازی مضجع شریف ائمه مدفون در عراق را 500 میلیون ریال اعلام کرد.

علی حاجی عرب در جلسه این ستاد اظهارکرد: اسقتبال گسترده مردم برای مشارکت در این برنامه که ناشی از عمق ارادت و اعتقاد آنان به ائمه معصومین(ع)است افتخاری بزرگ برای شهرستان محسوب می شود.

وی از دستگاه های فرهنگی مه ولات به ویژه اداره تبلیغات اسلامی خواست تا با استفاده از روحانیون مستقر در روستاها و شهرها، نسبت به ارتقای آگاهی مردم در خصوص بستر فراهم شده برای بازسازی حرم ائمه اطهار (ع) تلاش کنند.