حال عمومی علامه حسن زاده آملی رضایت بخش است/ تکذیب شایعات

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت درمانی علامه حسن زاده آملی که به دلیل درد عضلانی از ناحیه لگن پا در یکی از بیمارستان های تهران بستری بوده را به نقل از پزشکان معالج او رضایت بخش اعلام کرد.

وی افزود: علامه حسن زاده آملی شامگاه شنبه 18 شهریورماه در منزل خود در منطقه ییلاقی ایرا از توابع بخش لاریجان، درحین پایین آمدن از پله، ازناحیه لگن پای چپ دچار درد عضلانی و گرفتگی شده و به تشخیص پزشکان معالج برای درمان بیشتری اکنون دوران درمانی خود را در یکی از بیمارستان های تهران سپری می کند.

وی گفت: در تماس با پزشکان و خانواده علامه حسن زاده، وضعیت جسمانی و روند دوران بهبود ایشان قرار گرفتم و بنا به گفته پزشک معالج او، علامه حسن زاده آملی تا دو روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

فرماندار آمل با رد هرگونه شایعه مبنی بر وخامت حال علامه حسن زاده آملی، اظهار داشت: حال عمومی این عالم جلیل القدر رضایت بخش بوده و متاسفانه شایعاتی از صبح امروز مبنی بر وخامت حال علامه حسن زاده آملی پخش شده که بدینوسیله این شایعات تکذیب می شود.

اکبرزاده افزود: در تماسی که بنده دقایقی پیش با بیت مکرم علامه حسن زاده آملی داشتم، وضعیت عمومی ایشان را رضایت بخش اعلام کردند.

وی افزود: علامه حسن زاده آملی و علامه جوادی آملی به عنوان افتخارات علویان و جهان اسلام هستند و جامعه اسلامی بیش از گذشته به وجود این علما نیاز دارد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از علامه حسن زاده آملی عیادت کردند.