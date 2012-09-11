توجه به امنیت غذایی و توسعه پایدار در بخش تولیدات کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه ظهر سه شنبه در جمع مسئولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان که در محل اداره کل منابع طبیعی برگزار شد با تاکید بر توسعه پایدار و مدیریت و نگهداری منابع طبیعی اظهارداشت: جمهوری اسلامی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، اکنون در مرحله ای از توسعه قرار گرفته که بایستی تحت هر شرایطی با توجه جدی به امنیت غذایی و توسعه پایدار موجب رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تولید در بخش کشاورزی را فراهم کند.

وی، با اشاره به برخی از موانع، تهدیدها و راهکارهای مرتبط با امنیت غذایی و توسعه پایدار بیان کرد: بهبود و اصلاح ساختارهای بخش کشاورزی، خروج از شکل سنتی و مکانیزه کردن فرآیندها، افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از اقدامات سودجویان در اراضی ملی از مهمترین راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار است.

لزوم تسهیل در صدور مجوزهای طرح های کشاورزی و تولیدی

خمسه تصریح کرد: تهیه بسته مناسب سیاستی و مدیریتی برای کنترل منابع، واگذاری اراضی برای اجرای طرح ها به افراد ذیصلاح، نظارت بهینه بر نحوه اجرای طرح ها در اراضی واگذار شده و تسهیل در صدور مجوزهای لازم در خصوص طرح های مختلف کشاورزی و تولیدی از دیگر این راهکارهاست.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین با اشاره به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری یادآورشد: به استناد بند "الف" ماده سه این قانون دستگاه های مشمول و مدیران و مسئولان آنها مکلفند با ایجاد دیدارگاههای الکترونیک کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی و دیگر موارد مصرح در قانون را به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی و تشکیل بانک اطلاعاتی به ویژه در منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی گفت: از جمله اقدامات مهم و مؤثر در جلوگیری و مقابله با سوء جریان در اراضی ملی اطلاع رسانی دقیق، مناسب و شفاف سازی فعالیت هاست.

خمسه، توجه به آستانه بحران منابع طبیعی تجدید شونده را ضروری دانست و اظهارداشت: منابع طبیعی و مواهب الهی یک فرصت بسیار ارزشمند است که باید برای حصول نتیجه در توسعه پایدار و امنیت غذائی به نحو مطلوب و بهینه حفظ، بهره برداری و مدیریت شوند.

توسعه منابع طبیعی نیازمند فرهنگ سازی عمیق در جامعه است

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که "فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود" گفت : اگر قرار است مردم در این عزم ملی یا حفظ منابع طبیعی مشارکت کنند بایستی نگرش و بینش آنان در این زمینه تقویت شود.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین افزود: توسعه منابع طبیعی نیازمند فرهنگ سازی عمیق در جامعه است که با زبان بومی و سنتی و تلفیق آن با روشهای علمی و نوین امکانپذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: عزم ملی برای اتکای بیشتر به سایر منابع به جای نفت، وظیفه و تکلیف دستگاه های اجرائی از جمله جهاد کشاورزی را در ارتباط با حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی سنگین تر می کند.

بخشی از مشکلات تولید ناشی از تدبیر نامناسب و ضعف برنامه ریزی است

خمسه با بیان این که اگر نقض مقررات در محیطی حاکم شود منافع همه به مخاطره می افتد بیان کرد: همه آحاد مردم و مسئولان باید خودشان ناظران قوانین و مقررات و عامل به آن باشند و با حفظ روحیه وحدت و همبستگی و نیز بهره گیری حداکثری از ظرفیت های تولیدی در شرایط حساس کشور سعی مضاعفی در رفع نواقص و مشکلات داشته باشند.

وی عنوان کرد:‌ درست است که بخشی از مشکلاتی که در مسیر تولید ایجاد می شود مربوط به اقدامات دشمن است و بخش دیگر ناشی از عدم دقت، تدبیر نامناسب و ضعف برنامه ریزی است.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین با بیان این که تولید موتور اقتصاد کشور است و اگر در چرخه تولید مشکل ایجاد شود اقتصاد رونق و شکوفائی خود را از دست می دهد گفت: اصلاح و تدوین برنامه اجرائی منظم در زمینه فرآیندهای تولیدی ضروری است و همه اعم از مدیران و تولید کنندگان با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود تلاش کنند تا تولید توسعه یافته و پایدار شود.

حمایت سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری در کشور

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمایت سازمان بازرسی کل کشور از تولید و سرمایه گذاری در کشور بیان کرد: انجام کارها و طرح های پژوهشی و مطالعاتی پشتوانه محکمی در راهبردها علمی تولید است و دستگاه نظارتی در این خصوص و در راستای تحقق شعار سال جاری از هیچ تلاش، همراهی و حمایتی دریغ نمی کند.

وی در پایان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور استان قزوین عنوان کرد: ‌مدیریت صحیح همراه با شفاف سازی در اقدامات حوزه اراضی موجب می شود جلوی سوء استفاده ها و دست درازی ها به منابع و اراضی ملی و دولتی گرفته شود و رضایتمندی مردم در زمینه حفظ حقوق بیت المال تحقق یابد.

همچنین محمد رضا صفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این نشست با استقبال از دیدگاه های دستگاه نظارتی تصریح کرد: همواره اعتقاد راسخ داشتم که نظارت و بازرسی ره گشاست و اصلاح و بهبود امور را به دنبال دارد.

وی افزود: مجموعه دستگاه های نظارتی همیشه کمک حال مدیران بودند و با نگاه باز و اصلاحی ضریب اطمینان را در دستگاه های اجرائی افزایش داده اند و در حال حاضر ما شاهد این نگاه در سطح استان قزوین هستیم.

با تاکید براهمیت مدیریت یکپارچه در بخش کشاورزی بیان کرد: ما نماینده مردم در پیگیری مطالبات و رفع نیازهایشان هستیم و با همت، صداقت و اخلاص در عمل تلاش می کنیم که دشت وسیع و منحصر به فرد قزوین به مدیریت یکپارچه برگردانده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین عنوان کرد: همراهی مردم در اجرای برنامه ها و سیاست های کلان اقتصادی و تولیدی کشور لازم و بسیار حائز اهمیت است به طوری که مسئله توسعه پایدار باید دغدغه مهم و جدی و مطالبه عمومی مردم باشد.