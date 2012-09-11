به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه "صابر صادق" با موضوع جایگاه صداقت در زندگی و نقش آن در سلامت روان با گویندگی فیروزه آدابی و تهیه کنندگی سیما غفاری از گروه سلامت روان ساعت 11تا 12 روز چهارشنبه روی آنتن خواهد رفت.

در این برنامه حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی و دکتر حسین اعرابی همراه شنوندگان خواهند بود.

برنامه "حدیث یار" کاری از گروه سلامت و تفریحات ساعت 11:55 گفتار بزرگان را درباره ویژگی اخلاقی امام صادق(ع) پخش خواهد کرد.

در برنامه "طلیعه دار شیعه" موضوع راست گویی و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و فردی از منظر روانشناسی توسط دکتر اعرابی و حجت الاسلام شاه محمدی کارشناس مذهبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه به جای مسابقه سبک - سنگین از شبکه رادیو سلامت پخش خواهد شد.