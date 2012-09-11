  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

در رادیو سلامت/

ویژه برنامه‌های شهادت امام صادق (ع) اعلام شد

ویژه برنامه‌های شهادت امام صادق (ع) اعلام شد

رادیو سلامت به مناسبت شهادت طلایه‌دار مکتب تشیع ویژه برنامه‌هایی را در روز چهارشنبه برای شنوندگان خود تهیه و پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه "صابر صادق" با موضوع جایگاه صداقت در زندگی و نقش آن در سلامت روان با گویندگی فیروزه آدابی و تهیه کنندگی سیما غفاری از گروه سلامت روان ساعت 11تا 12 روز چهارشنبه روی آنتن خواهد رفت.

در این برنامه حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی و دکتر حسین اعرابی همراه شنوندگان خواهند بود.

برنامه "حدیث یار" کاری از گروه سلامت و تفریحات ساعت 11:55 گفتار بزرگان را درباره ویژگی اخلاقی امام صادق(ع) پخش خواهد کرد.

در برنامه "طلیعه دار شیعه" موضوع راست گویی و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و فردی از منظر روانشناسی توسط دکتر اعرابی و حجت الاسلام شاه محمدی کارشناس مذهبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه به جای مسابقه سبک - سنگین از شبکه رادیو سلامت پخش خواهد شد.

کد مطلب 1694447

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