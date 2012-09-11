همایش دانشجویان جهادگر بسیجی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور بیش از 450 نفر از دانشجویان14 استان کشور در منطقه ورزقان و با حضور حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجوئی کشور، سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی، سردار علی اکبر پورجمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا و سردار سعید قاسمی برگزار شد.

سردار پورجمشیدیان طی سخنانی ، ضمن تجلیل و قدردانی از حضور دانشجویان جهادگر بسیجی به خاطر احساس تکلیف در عرصه سازندگی و مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، ضمن بررسی مشکلات موجود در بازسازی این مناطق، اظهار امیدواری کرد.

17 گروه دانشجویی از 14 استان کشور در حال حاضر در امر بازسازی مناطق زلزله ده استان در حال برگزاری اردوهای هجرت می باشند.

رزمایش گردان عاشورای سپاه ناحیه چاراویماق برگزار شد

فرمانده سپاه ناحیه چاراویماق بسیج را منبع سرشاری از ایمان و اخلاص دانست و افزود: هر جا که بسیج ورود پیدا می کند با تکیه بر ایمان و اراده ی الهی خود موجب دلگرمی دوستان و مستضعفین جهان و مایه ی یاس و نا امیدی دشمنان اسلام می شود.

سرهنگ دوم پاسدار علی علیدوست با اشاره به اهداف رزمایش، سازماندهی نهایی گردان، انجام تمرینات تاکتیکی، حفظ آمادگی جسمانی و مقابله با بحران ها را از اولویت های برنامه رزمایش برشمرد و گفت: انسجام در اجرای برنامه ها، حفظ نظم و انضباط و تاثیرگذاری مواردی است که اهتمام ویژه ای روی آنها صورت گرفت.

رزمایش در منطقه روستای میرزابیگ کندی در 5 کیلومتری شهر قره آغاج برگزار شد.

برگزاری بیش از 90 برنامه متنوع فرهنگی، علمی و ورزشی از سوی بسیج خواهران مراغه

مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه سپاه مراغه از اجرای بیش از 90 برنامه متنوع فرهنگی علمی ورزشی از سوی بسیج خواهران این شهرستان در هفته دفاع مقدس خبر داد.

مریم علائی فام گفت :برنامه های هفته دفاع مقدس بسیج خواهران این شهرستان در سال جاری روز دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه با تزیین فضاسازی پایگاه های مقاومت و برگزای نشست فرهنگی بصیرتی شهرستانی حوزه فاطمه الزهرا و مراسمات ویژه و مسابقات کتابخوانی و برنامه خاطره گویی و آماده سازی نشریات در رابطه با هفته دفاع مقدس و پخش کلیپ عکس و بسته های فرهنگی و داستان های در رابطه با شهدا و مسابقه پیامکی و بلوتوث به گوشی های بسیجیان (کلیپ هایی در مورد شهدا) و برپایی نمایشگاه جهیزیه آغاز می شود.

وی از آیین های همچون محافل انس با قرآن و ختم قرآن و صلوات جهت شادی روح امام و شهدای هشت سال دفاع مقدس و اجرای مراسمات پرفیض زیارات عاشورا و توسل و کمیل در طول هفته دفاع مقدس خبر داد.

اسلام گرایی و گسترش اندیشه های آرمانی در پرتو ولایت مداری است

فرمانده بسیج خواهران حوزه فاطمه الزهرا ناحیه سپاه مراغه در نشست فرهنگی بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اسلام گرایی و گسترش اندیشه های آرمانی را در پرتو ولایت مداری عنوان کرد.

فاطمه فاخری اقدم، حیات جوامع اسلامی و امید به آینده روشن را در پرتو حفظ ایمان, ارزشهای اسلامی, ولایت مداری و تقویت عقاید مبنی بر عمل به آموزه های قرآنی و تعالیم اسلامی عنوان کرد .که دشمنان را برآن داشته تا در مقابل نشر گسترش اندیشه های اسلامی سدی ایجاد کنند تاازگسترس اسلام و جهانی شدن آن بکاهند .

وی بر آگاهی بصیرت معرفت و جهاد در عرصه های علمی فرهنگی اعتقادی و اخلاقی نسل چهارم انقلاب به عنوان الگوی که موج اسلام خواهی و بیداری اسلامی در کشور های منطقه و جهان غرب که دهه های اخیر رشد روز افزون داشته تاکید کرد .