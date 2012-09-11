قیمت جدید شیرخام تعیین شد/ هرکیلو 800 تومان

رضا باکری درگفتگو با مهر در رابطه با جلسه امروز سه شنبه مسئولان ذیربط برای بررسی قیمت شیر اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم شیرخام با بار میکروبی یک میلیون و چربی 3.2 درحدود 770 تومان و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با بار میکروبی یکصدهزار و چربی 3.2 در حدود 860 تومان تعیین شد.

وی درعین حال تصریح کرد: البته قیمت هرکیلوگرم شیرخام با بار میکروبی یک میلیون و چربی 3.2 با احتساب 30 تومان کرایه حمل از درب دامداری تا درب کارخانه های تولید فرآورده لبنی در حدود 800 تومان و و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با بار میکروبی یکصدهزار و چربی 3.2 با احتساب 30 تومان کرایه حمل از درب دامداری تا درب کارخانه های تولید فرآورده لبنی در حدود 890 تومان درنظر گرفته شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران درخصوص تعیین قیمت محصولات پرچرب لبنی نیز گفت: قرار است سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یک هفته برمبنای قیمت‌های تعیین شده شیرخام محصولات لبنی پرچرب را قیمت گذاری کنند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز ستادتنظیم بازر معاون اول رئیس جمهور و وزیرجهادکشاورزی حضور نداشتند، گفت: در این جلسه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، "وزیرصنعت، معدن و تجارت"،"معاون قوه قضائیه"،"معاون وزیراطلاعات"،"معاون وزیرجهادکشاورزی"،"معاون وزیرکشور"،"رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور" و "نمایندگانی از بخش خصوصی" حضور داشتند.

به گزارش مهر، پیش از این قیمت پایه هر کیلوگرم شیر‌ خام با داشتن 3.2 درصد چربی و یک میلیون بار میکروبی 750 تومان قیمت گذاری شده بود که به گفته دست اندرکاران صنایع لبنی هیچگاه شیرخام را با این قیمت از دامداران خریداری نکردند.