ایران به دنبال ثبت جهانی بالاترین عملکرد تولید زیتون است

علی رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رکورد 31 تن میوه زیتون درهر هکتار امسال توسط یک کشاورز در شهرستان استهبان فارس ثبت شد که میانگین جهانی تولید این محصول در دنیا اکنون.8 1 تن در هرهکتار است.

وی افزود: تولید 29 تن عملکرد میوه زیتون در هر هکتار توسط کشاورزی از شهرستان طارم زنجان سال گذشته انجام و در مجموع افزایش بالای میزان تولید در ایران اکنون منحصر به یک مکان وشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه مقدمات ثبت جهانی بالاترین عملکرد تولید زیتون در هرهکتار از سوی ایران اکنون در شورای بین المللی زیتون درحال پیگیری است، اضافه کرد: شورای بین المللی زیتون از زیرمجموعه های سازمان غذایی سازمان ملل متحد و مقر آن درکشور اسپانیا است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود، تا پایان امسال رکرود تولید زیتون ایران ثبت جهانی شود، تصریح کرد: این اقدام مهم سبب خواهد شد تا توجه سازمان های بین المللی به ایران بیشتر جلب شود و حمایت های مالی و دوره های فنی و آموزشی به کشاورزان اکشورمان ارائه شود.

وی سطح زیرکشت زیتون درایران را حدود103هزار هکتار و تولید سالانه بیش از 102هزار تن میوه اعلام و اضافه کرد:60درصد زیتون تولیدی در ایران به صورت کنسروی و بقیه به صورت روغن خام استحصال می شود.