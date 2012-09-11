هزار برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه هماهنگی کمیته های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان افزود : رژه نیروهای مسلح نوعی آمادگی نظامی محسوب می شود که توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و مردم با حضور در این مراسم یاد و خاطره ایام دفاع مقدس و ایثارگریهای فرزندانشان را در خاطرشان زنده خواهند کرد.

وی با اشاره به رسالت مهم مسئولین در پرداختن به فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت : 8 سال جنگ تحمیلی که صدام به نیابت از جهان استکبار علیه جمهوری اسلامی برپا کرد ، دو وجه متمایز و مثبت برای ما به همراه داشت ، بدین صورت که ما از نظر اندیشه ای خودمان را به جهانیان به اثبات رساندیم و دیگر اینکه اقتدارمان را به مستکبرین جهان ثابت کردیم.

نقش رسانه در گفتمان‎سازی ترویج الگوی اسلامی یک ضرورت است

رئیس گروه مشاوران جوان استانداری گلستان گفت: زمینه‌سازی، طراحی و هماهنگی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‎های استانی در رسانه ملی برای گفتمان‎سازی ترویج الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک ضرورت مهم است.

سیدروح‎الله حسینی در حاشیه نخستین جلسه کمیته تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگاران استان اظهار داشت: این الگو باید بتواند بسترساز و تسهیل‌دهنده حضور گسترده جوانان در عرصه‎های فکر، مطالعه و ابزار برای پیشرفت جامعه و نظام اسلامی باشد.



وی خاطرنشان کرد: ما در این الگو بنا داریم تا ضمن عمق‎بخشی به آگاهی‎های دینی، انقلابی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نسل جوان، بینش سیاسی آنها را نیز افزایش دهیم.

حلقه‎های فکری جامعه منطبق بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گلستان گفت: حلقه‎های فکری و علمی جامعه باید با محوریت چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی و منطبق بر آن باشد.



علی‎اکبر سوخته‎سرایی اظهار داشت: در گلستان بر اجرای این الگو تاکید شده و چون این مهم در جایگاه ولی‌امر مسلمین به تصویب رسیده لازم‌الاجرا است.



وی با بیان اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سطح کلان ملی توسط مقام معظم رهبری هدایت می‎شود، تصریح کرد: برای ما افتخاری است که حلقه‎های فکری و علمی برای گفت‎وگو در استان شکل بگیرد و حتی اگر نظرات نخبگان، صاحبنظران، اندیشمندان، دانشجویان و حوزویان در این مذاکره با یکدیگر متفق نباشد اما می‎توان با جمع‎آوری نظرات سازنده در پیشرفت این الگو موثر بود.



هنرمندان باید شعارهای استکبار ستیزی و عدالت خواهی را جهانی کنند



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : هنرمندان رسالت سنگینی را بر عهده دارند و از آنجاییکه مخاطبان زیادی دارند باید شعارهای عدالت خواهی و استکبارستیزی را در جهان فراگیر کنند.

علیرضا جمشیدی افزود : با بهره گیری از هنر می توان صلح، آرامش، اعتماد و اعتقاد را به جهانیان انتقال داد و به عنوان یک هنرمند شعارهای عدالت خواهی و استکبارستیزی را در جهان فراگیر کرد.



وی ادامه داد : از هنرمندان جوان انتظار می رود با توانمندی هایی که حق تعالی به آن ها عنایت کرده، مخلوقی را خلق کنند که جامعه بشری را به سوی استکبارستیزی و عدالت خواهی رهنمون سازد و نحوه سلوک را مبتنی بر اخلاق دینی و اسلامی قرار دهد.