هزار برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در جلسه هماهنگی کمیته های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان افزود : رژه نیروهای مسلح نوعی آمادگی نظامی محسوب می شود که توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و مردم با حضور در این مراسم یاد و خاطره ایام دفاع مقدس و ایثارگریهای فرزندانشان را در خاطرشان زنده خواهند کرد.
وی با اشاره به رسالت مهم مسئولین در پرداختن به فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت : 8 سال جنگ تحمیلی که صدام به نیابت از جهان استکبار علیه جمهوری اسلامی برپا کرد ، دو وجه متمایز و مثبت برای ما به همراه داشت ، بدین صورت که ما از نظر اندیشه ای خودمان را به جهانیان به اثبات رساندیم و دیگر اینکه اقتدارمان را به مستکبرین جهان ثابت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در این الگو بنا داریم تا ضمن عمقبخشی به آگاهیهای دینی، انقلابی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نسل جوان، بینش سیاسی آنها را نیز افزایش دهیم.
علیاکبر سوختهسرایی اظهار داشت: در گلستان بر اجرای این الگو تاکید شده و چون این مهم در جایگاه ولیامر مسلمین به تصویب رسیده لازمالاجرا است.
وی با بیان اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سطح کلان ملی توسط مقام معظم رهبری هدایت میشود، تصریح کرد: برای ما افتخاری است که حلقههای فکری و علمی برای گفتوگو در استان شکل بگیرد و حتی اگر نظرات نخبگان، صاحبنظران، اندیشمندان، دانشجویان و حوزویان در این مذاکره با یکدیگر متفق نباشد اما میتوان با جمعآوری نظرات سازنده در پیشرفت این الگو موثر بود.
هنرمندان باید شعارهای استکبار ستیزی و عدالت خواهی را جهانی کنند
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : هنرمندان رسالت سنگینی را بر عهده دارند و از آنجاییکه مخاطبان زیادی دارند باید شعارهای عدالت خواهی و استکبارستیزی را در جهان فراگیر کنند.
وی ادامه داد : از هنرمندان جوان انتظار می رود با توانمندی هایی که حق تعالی به آن ها عنایت کرده، مخلوقی را خلق کنند که جامعه بشری را به سوی استکبارستیزی و عدالت خواهی رهنمون سازد و نحوه سلوک را مبتنی بر اخلاق دینی و اسلامی قرار دهد.
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