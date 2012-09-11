به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصوم بیگی ظهر سه شنبه در دهمین مراسم تحلیف سربازان مرکز آموزش فرماندهی انتظامی همدان سربازی را نقطه عطف و شروعی برای یک نگاه جدید و دقیق به زندگی و خدمت برای جوانان بیان کرد.

وی گفت: دوران خدمت سربازی فرصت مناسبی برای خودسازی، خدمت به مردم، خدمت به ارزش ها و کسب محسنات خوب و دفاع و حراست از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: خدمت سربازی تمرینی برای زندگی اجتماعی و ورود به جامعه است به همین دلیل از دوران مهم و تاثیر گذار در زندگی هر جوان محسوب می شود.

وی در ادامه متن سوگند نامه مراسم تحلیف را چراغ هدایت راه و هدایت کننده سربازان دانست و اضافه کرد: این سوگند نامه، هدف و مسیر را روشن می کند و پیمان می بندیم که حتی با نثار جانمان از ارزش ها، امنیت و ناموس این مرز و بوم حفاظت و پاسداری کنیم و به این عهد پایبند باشیم.

سردار مهدی معصوم بیگی در بخش دیگری از سخنان خود صحت عمل و صحت رفتار را از ویژگی های لاینفک کارکنان انتظامی اعلام کرد و گفت: صحت عمل و رفتار در نیروی انتظامی موجب اقتدار فردی و سازمانی وافزایش سرمایه های اجتماعی ناجا می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان عدم پایبندی به صحت عمل و رفتار در سازمان را موجب بروز آسیب هایی دانست و عنوان کرد: فرماندهی انتظامی استان همدان با افرادی که به صحت عمل و رفتار بی اعتنا باشند برخورد می کند زیرا این افراد علاوه بر ضربه زدن به خود، به مجموعه انتظامی و سایر کارکنان آن نیز آسیب وارد می کنند.