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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

حجت الاسلام خاتمی:

تبیین ارزش های انقلاب برای جوانان اقتدار ایران را تقویت می کند

تبیین ارزش های انقلاب برای جوانان اقتدار ایران را تقویت می کند

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه دز زنجان گفت: تبیین ارزش های انقلاب و ایثار و فداکاری شهدا برای نسل جوان، اقتدار ایران را ماندگار و تقویت کرده و توطئه های دشمن را خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در مراسم یادواره 120 شهید نیروی انتظامی استان، افزود: دل خانواده شهداء به ضریح شش گوشه امام حسین(ع) گره خورده و خانواده شهیدان برای ملت ایران عزیز هستند.

وی اظهار داشت: خانواده شهداء هیچ انتظار و توقعه ای ندارند و و بی ادعا هستند.  

نماینده ولی فقیه در زنجان گفت: جنگ دشمن با ایران به پایان نرسیده و دشمن همواره در تلاش برای برنامه ریزی و توطئه چینی بر علیه کشور است تا اقتدار ایران را نابود کند که در این راستا باید هوشیار باشیم .

حجت السلام خاتمی، زمان آغاز جنگ مسلحانه علیه نظام اسلامی را 25 بهمن سال 57 اعلام کرد و افزود: دشمن ابتدا با کودتای نوژه، سپس با حمله نا جوانمردنه رژیم بعثی عراق حمله نظامی خود را ادامه داد و امروز با جنگ نرم از اجرای هیچ هجمه و دسیسه ای برعلیه ایران دریغ نمی کند.

وی تاکید کرد: استراتژی دشمن نابودی انقلاب و نظام  جمهوری اسلامی است و امروز دشمن با همان استراتژی هشت سال دفاع مقدس ولی با تاکتیک جدید به میدان جنگ آمده است.

نماینده ولی فقیه در زنجان در ادامه، به برگزاری شانزدهمین نشست سران کشورهای غیر متعهدها در کشور اشاره کرد و افزود: موثرترین و دشمن شکن ترین و با کیفیت ترین اجلاس طی 16 دوره قبل، نشست تهران بود. دشمنان درصدد بودند این اجلاس در ایران برگزار نشود که نومید شدند.

حجت السلام خاتمی، موفقیت و پیروزی شهدا را در گرو اخلاص در عمل، پیروی از ولایت رهبری و لطف پرورگار دانست.

کد مطلب 1694457

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