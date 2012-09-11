دستگیری 19 فروشنده مواد مخدر و سارق در تبریز /کشف محموله 100 کیلیویی تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ یعقوب حاذق بعد از ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر ابراز داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی تعداد 2 سارق مغازه در حین سرقت و یک نفر سارق لوازم داخل خودرو و شش نفر در خصوص خرید و فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.



فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز در پایان سخنان خود ابراز داشت:د راستای اجرای این طرح 10 نفر نیز به خاطر استعمال مواد مخدر و تشکیل خانه های مجردی دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شدند.



فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز ضمن اشاره به همکاری مردم با پلیس گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به طور شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به نیازهای همشهریان است.



باندهای کیف قاپی تبریز متلاشی شد



رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری دو باند حرفه ای کیف قاپی در تبریز خبر داد.

سرهنگ قنبر مداحی ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر افزود:در روزهای اخیر شکایات مردمی در رابطه با کیف قاپی افزایش یافته بود به همین دلیل موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.



وی افزود: با یک سری کارهای اطلاعاتی و عملیاتی سرانجام دو نفر از کیف قاپان شناسایی و دستگیر شدند.



رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی افزود: با هماهنگی مقام قضایی هر دو متهم دستگیر شده و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال یافتند.



مداحی در پایان سخنان خود ابراز داشت: در بازجویی‌های به عمل آمده، نفر اول عضو این باند به 13 فقره و نفر دوم باند به 9 فقره کیف‌قاپی با بازسازی صحنه ارتکاب جرم اعتراف کردند و همچنین از این باند مقدار زیادی از اموال مالباختگان کشف و مسترد شد.



محموله 100 کیلوگرمی تریاک در تبریز کشف شد



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان‌شرقی گفت: ماموران اداره عملیات ویژه استان موفق شدند قاچاقچی کلان مواد مخدر را با 100 کیلو تریاک در حال ورود به تبریز دستگیر کنند.



سرهنگ حمید باغبان ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: برابر پیگیری پرونده‌های قاچاقچیان کلان موادمخدر در سطح استان مشخص شد فردی به هویت «ا –ص» با عناصر اصلی قاچاق موادمخدر در جنوب کشور ارتباط داشته و قصد دارد محموله‌ای کلان را تهیه و در قالب بار تجاری به این استان حمل کند.



وی افزود: از این رو به جهت حساسیت موضوع پرونده نامبرده به صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت که با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی نامبرده و تریلی مورد استفاده شناسایی و نهایتا طبق اطلاعات کسب شده مشخص شد سوژه محموله موادمخدر را از بندر عباس تحویل و سپس بار تجاری را بارگیری و به طرف استان در حال حرکت است.



وی تاکید کرد: سرانجام تریلر مورد نظر در ورودی شهر تبریز متوقف و مشخص شد بار تجاری متعلق به شرکتی در تبریز بوده که پس از هماهنگی سلسله مراتب بار تجاری تحویل و تریلی مورد بازرسی قرار گرفت.



این مقام انتظامی افزود: جاسازی تریلی در قسمت انتهای کف تریلی که به صورت ماهرانه ایجاد کرده بودند کشف و از داخل آن 100 کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و در ادامه بازرسی از داخل جعبه سمت راننده مقدار 50 گرم حشیش و 50گرم تریاک که برای مصرف راننده بود نیز کشف شد.



مدیر برگزاری تورهای غیرمجاز در تبریز دستگیر شد



رئیس پلیس فتای استان آذربایجان‌شرقی گفت: مدیر برگزاری تورهای غیرمجاز در تبریز به دنبال برگزاری تورهای مختلط دختر و پسر دستگیر شد.



سرهنگ محمد قاسملو ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: فردی که با طراحی صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اقدام به برگزاری تورهای مختلط و غیراخلاقی در استان آذربایجان‌شرقی می‌کرد، با تلاش پلیس فتا دستگیر شد.



رئیس پلیس فتای استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: به دنبال تحقیقات به عمل آمده مبنی بر فعالیت غیرمجاز شرکت مسافرتی در این استان و برگزاری تورهای مختلط دختر و پسر در مکان‌های مختلف، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.



قاسملو ادامه داد: در پی یک سری اقدامات پلیسی و تخصصی، این پلیس توانست مدیر تور که خود صاحب صفحه مذکور در شبکه اجتماعی بود را در حین برگزاری این تور شناسایی و دستگیر کند.

