اعتبارات عمرانی و فرهنگی شهرستان آبیک رشد جهشی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوروزی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار شهرستان آبیک که ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، به نمایندگی از طرف مدیران شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعلایی، اظهارداشت: هوشنگ اعلایی مدیری دلسوز و توانمند است و با بهره گیری از تجربیاتی که از دوران فعالیتش در نهاد ریاست جمهوری بدست آورده در کار خود موفق عمل کرد.

وی به فضای صمیمی جلسات فرمانداری شهرستان آبیک اشاره و تصریح کرد: اعلایی از سرمایه اخلاق و تعامل بهره فراوانی دارد و در تحلیل مسائل خارجی و داخلی تیزبین و هوشیار است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آبیک عنوان کرد: علاقه فرماندار سابق به مقام معظم رهبری بسیار زیاد است و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری وی را به یک مدیر موفق تبدیل کرده است.

این مسئول به نقش اعلایی در جذب و افزایش اعتبارات عمرانی و فرهنگی شهرستان اشاره کرد و افزود: وی در جذب خیرین مدرسه ساز نقش مهمی را ایفا کرد و ساخت مدارس جدید در افزایش سطح فرهنگی شهرستان آبیک موثر بوده است.

وی نگاه ویژه فرماندار سابق شهرستان آبیک را به بخش فرهنگی، برگ زرینی در کارنامه مدیریتی وی دانست.

نوروزی تصریح کرد: اعلایی با مشکلات آموزش و پرورش به خوبی آشنا بود و همیشه با ارائه راهکارهای به موقع در پیشبرد روند آموزشی شهرستان نقش مهمی را ایفا کرد.