نخستین مرحله سفر دوندگان مسیر جاده ولایت در خرمشهر به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله از سفر دوندگان مسیر جاده ولایت با حضور آنان در مسجد جامع خرمشهر به پایان رسید.

23 دونده از استان شرکت کننده در سومین سفر دوندگان مسیر جاده ولایت، بعد از یک ساعت و نیم دوندگی از شلمچه به خرمشهر رسیدند.

بنا بر این گزارش، دوندگان مسیر جاده ولایت در طول این سفر برای اولین بار قدمگاه حضرت علی(ع) واقع در روستای سوره خرمشهر را زیارت کردند و با برگزاری نماز جماعت ظهر در مسجد جامع خرمشهر نخستین مرحله از سفر خود را به پایان رساندند.

گفتنی است این دوندگان بعد از ظهر مسیر 21 کیلومتری خرمشهر به آبادان را خواهند دوید.

مسابقات آزاد هنرهای رزمی و کونگ فو در مشهد برگزار می شود

از سوی هیأت هنرهای رزمی و کونگ فو خراسان رضوی یک دوره مسابقات آزاد ویژه بانوان در مشهد برگزار می شود.

رقابت های مذکور در دوره سنی جوانان و بزرگسالان در روز 31 شهریورماه سال جاری در محل سالن جودو مجموعه ورزشی چند منظوره شهید چمران برگزار می شود.

گفتنی است، علاقه مندان به شرکت می توانند تا یک روز قبل از این مسابقات از ساعت 9 تا 13 به اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد مراجعه کنند.

حضور کاراته کاران در تیم ملی با حمایت مسئولان استان امکانپذیر است

مربی خراسانی تیم ملی کیوکوشین کاراته گفت: حضور حداکثری کاراته کاران خراسان رضوی در تیم ملی با حمایت مسئولان ورزش استان و انجام برنامه ریزی امکانپذیر است.

مهدی نیک زاد اظهار داشت: مسابقات جهانی کاراته با عنوان جام صلح و دوستی اردیبهشت ماه سال آینده در کشور ژاپن برگزار می شود که بدین منظور مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته ایران 12 آبانماه امسال انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مطلوب و کسب مقام توسط ورزشکاران استان شاهد حضور تعداد نمایندگان بیشتری از خراسان رضوی در تیم ملی کاراته باشیم.

بهترین شرایط آمادگی جسمانی را برای حضور در مسابقات هاکی آسیا دارم

ورزشکار خراسانی عضو تیم ملی هاکی بانوان گفت: در بهترین شرایط آمادگی جسمانی به منظور حضور در مسابقات آسیایی به سر می برم.

زینب صابری دروازه بان دعوت شده به آخرین اردوی تیم ملی هاکی بانوان بیان کرد: روزهای 11 تا 19 شهریورماه جاری در آخرین اردوی تیم ملی هاکی حضورداشتم و در صورت گزینش از سوی فدراسیون 7 مهرماه امسال به رقابت های آسیایی اعزام می شوم.

وی با بیان این که در حال حاضر 4 نفر به عنوان دروازه بان از استان های همدان، خراسان رضوی و مازندران در اردوی تیم ملی هاکی بانوان حضور دارند، اظهار امیدواری کرد: با توجه به وضعیت مطلوب و تمرین منظم طی دو سال اخیر جز دو نفر اعزامی به این مسابقات باشم.