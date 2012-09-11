استیضاح وزیر در صورت عدم عزل رئیس دانشگاه طبیعی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به نامه رئیس این دانشگاه مبنی بر عدم پذیرش دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و لرستان افزود: نامه ای در این خصوص به رئیس جمهور نوشته ام که تاکنون به امضای 35 نماینده رسیده است.

وی بیان کرد: در این نامه از رئیس جمهور خواسته ایم تا از وزیر علوم بخواهد رئیس دانشگاه منابع طبیعی خوزستان را که خواستار پذیرش نشدن دانشجویان استانهای "کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و لرستان " در این دانشگاه شده بود، عزل کند.

تاجگردون تصریح کرد: اگر رئیس جمهور تا روز یکشنبه دستور عزل و برخورد شدید با رئیس این دانشگاه را ندهد، قطعا وزیر علوم را استیضاح می کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: توهین این فرد به دانشجویان با فرهنگ و عزیز این استانها که نشان داده اند از نخبگان جامعه ایران هستند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و وزیر علوم اگر این فرد را برکنار نکند، قطعا با استیضاح نمایندگان روبرو خواهد شد.

وی بیان داشت: باید تا روز یکشنبه منتظر دستور رئیس جمهور در این خصوص بمانیم و اگر اقدامی صورت نگرفت هم نامه نمایندگان به رئیس جمهور و هم متن استیضاح وزیر علوم را منتشر می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه منابع طبیعی خوزستان با ارسال نامه ای رسمی به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خواهان عدم پذیرش دانشجویان استانهای لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد یا چهارمحال بختیاری در دانشگاه منابع طبیعی رامین خوزستان به دلیل ایجاد مشکلات فرهنگی و قومی توسط این دانشجویان شده است.