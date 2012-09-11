کشت زعفران در اراضی کوهستانی محمدآبادکتول/ ضرورت ساخت فیلم بزرگان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میرکتولی مدیرجهادکشاورزی علی آبادکتول بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از روستاهای محمدآباد گفت: برای اولین بار در اراضی کوهستانی دهنه محمدابادکتول زعفران کشت می شود.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط کارشناسان اراضی روستاهای ییلاقی غریب آباد، سیاست مرزه کوهف الستان واویر با داشتن آب و هوای مناسب شرایط کشت و توسعه محصول زعفران را دارند.

وی اظهار داشت: طرح کشت زعفران بصورت تحقیقی در این روستاها به اجرا درآمده است و با ایجاد بسترهای دو در سه متری در هریک از روستاهای یادشده هفته آینده رسمان کشت زعفران آغاز می شود.

ضرورت ساخت فیلم درباره بزرگان انقلاب

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت ساخت فیلم و سریال درباره بزرگان انقلاب اسلامی همچون شهیدان بهشتی ، مطهری ،رجایی و باهنر تاکید کرد.

سید علی طاهری گفت: معرفی دقیق‌تر و کامل‌تر الگوهای موفقی که در برهه‌های مختلف جمهوری اسلامی درخشیده‌اند، می‌تواند برای جامعه ما و به‌خصوص نسل جوان که آینده سازان کشور هستند، نکات درس‌آموزی به همراه داشته باشد.

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سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس چنین روندی را برای جامعه و مردم مفید خواند و یادآور شد: سینما و تلویزیون با ساخت آثاری درباره بزرگان جامعه در دوره معاصر، تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، ولی کافی نبوده است.

منطقه صحرا مستعد سرمایه گذاری است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: استان گلستان بالاخص منطقه صحرا با اتوجه به امکانات و توانمندهای بالقوه خود مستعد سرمایه گذاری است و بخش تعاونی می تواند با توجه به پتانسیل های خود می تواند در این منطقه سرمایه گذاری نماید.



عیسی امامی اضافه کرد: تعاونی ها می تواند سرمایه های خرد و کوچک را در قالب یک گروه سرمایه گذاری جمع آوری نمایند و سرمایه گذاری های بزرگی را در طرح های توسعه ای کشور انجام دهند.



دبیر مجمع نمایندگان استان اضافه کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه تعاون و تشکیل وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نشان از اهمیت ویژه مسئولین به بخش تعاون دارد.



آغاز ثبت نام مراکز علمی و کاربردی گلستان در 11 رشته



ابوطالب جلالی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان با اعلام این خبر افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام در مقطع کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ 20 لغایت 27 شهریور ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.



جلالی گفت: مراکز علمی-کاربردی فنی و حرفه ای در شهرهای گرگان و گنبد با بهترین امکانات سخت افزاری و بهره گیری از اساتید و مربیان مجرب و فضای آموزشی مناسب برای اجرای آموزشهای عملی در 11 رشته آماده شده است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود : ( جوشکاری ، ماشین افزار ، مکانیک خودرو ، کاردانی فنی ابزار دقیق ، کاردانی فنی برق صنعتی ، کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی ، کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان ، کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی ) در مرکز آموزش علمی – کاربردی مهارت گرگان و رشته های ( جوشکاری ، مکانیک خودرو ، کنترل قطعات مکانیکی ) در مرکز آموزش علمی – کاربردی مهارت گنبد برگزار می شود.