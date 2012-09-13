جزئیات پنهان 11سپتامبر/ از ابتدا تا انتها همه در دستان صهیونیستها

ویکی اسپوکز در ادامه گزارش خود می نویسد : بلافاصله پس از حملات 11 سپتامبر شبکه صهیونیست کار خود را آغاز کرد تا از انجام هرگونه تحقیقات در این خصوص جلوگیری کرده و بدین ترتیب اجازه ندهد که هیچ مدرکی از دست داشتن صهیونیست ها در این حادثه تروریستی باقی بماند.

تمام قضات رسیدگی کننده به پرونده 11 سپتامبر از یهودیان صهیونیست بودند

آلوین کی.هلرستین : قاضی یکی از دادگاه های منطقه ای نیویورک که رسیدگی به چند پرونده مرتبط با حادثه 11 سپتامبر را برعهده داشت.

قاضی هلرستین

هلرستین یک صهیونیست شناخته شده و یک شهروند اسرائیلی بود که در سال 1956 در یک گروه مافیایی متشکل از صهیونیست ها عضویت داشت. همسر وی نیز از مدیران شرکت "امیت" بود. آنگونه که در سایت امیت آمده، امیت نهادی است که به عنوان مهمترین حامی تحصیلات دینی صهیونیست ها و ارائه دهنده خدمات اجتماعی به کودکان و جوانان اسرائیلی فعالیت می کند.

مایکل موکیسی : موکیسی یک یهودی ارتدوکس بود . وی وکیل مدافع "لری سیلوسترین" در دعوای او با شرکت های بیمه برای گرفتن خسارت به سبب تخریب دفترش در حملات 11 سپتامبر بود.

مایکل موکیسی

موکیسی همان فردی بود که از انجام تحقیقات کامل درباره "اسرائیلی های رقاص" ( 5 اسرائیلی بازداشت شده در هنگام حملات 11 سپتامبر که با دیدن برخورد هواپیما با برج های دو قلو به رقص و پایکوبی پرداخته بودند) جلوگیری ومقدمات آزادی این پنج نفر را هموار کرد.

مایکل چرتف : چرتف مسئول تحقیقات جنایی پرونده 11 سپتامبر در وزارت دادگستری آمریکا بود. وی مسئول تحقیقاتی بود که باید در مورد 11 سپتامبر انجام می شد اما انجام نشد.

چرتف

چرتف شخصا دستور آزادی چند جاسوس اسرائیلی که قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا بازداشت شده بودند را صادر کرد . او در جریان حمله به مرکز تجارت جهانی در سال 1993 نیز جزو قضاتی بود که به آن رسیدگی کرد.

مادر چرتف از نخستین ماموران زن موساد بود و خانواده چرتف از پایه گذاران بنیاد حمایت از تشکیل رژیم اسرائیل محسوب می شوند. علاوه بر این پدر و عموی چرتف از خاخام های سرشناس محسوب می شوند.

کنت فینگربرگ : فینگربرگ از جمله کسانی بود که در پرداخت غرامت هفت میلیاردی به خانواده های قربانیان نقش داشت. پیگیری پرونده غرامت از طریق یک شبکه صهیونیستی انجام شد و در 97 درصد موارد خانواده قربانیان با این موضوع موافقت کردند که در صورت دریافت غرامت از طرح شکایت و پیگیری آن خودداری کنند.

فینگربرگ

شیلا بیرنباوم : یکی دیگر از صهیونیست های حاضر در پرونده 11 سپتامبر است. وی مسئول پیگیری شکایت خانواده های بود که هرگز حاضر نشدند شکایت خود را در قبال دریافت غرامت نادیده بگیرند.

شیلا بیرنباوم

نکته جالب درباره بیرنباوم آنکه تلاش های وی برای به نتیجه رساندن این پرونده ها پس از گذشت 11 سال هنوز راه به جایی نبرده است.

بنیامین چرتف : بنیامین برادرزاده مایکل چرتف است. او نیز در رسیدگی به پرونده های 11 سپتامبر نقش داشت، اما نه به آن روشی که عموی وی این کار را انجام می داد.

وی با نوشتن طوماری درباراه این حادثه تلاش کرد تا مسلمانان را عامل اصلی این حملات معرفی کند.

استفان کائوفمن : از مقاماتی بود که تحقیقاتی را درباره فرو ریختن برج های دوقلو انجام می دادند.

ویکی اسپوکز در ادامه این پرونده به دیگر صهیونیست هایی اشاره می کند که پست های مهمی را آمریکا دارند که از میان آنها می توان به افراد زیر اشاره کرد :

- دوو زاخائیم : بازرس پنتاگون از 2001 تا 2004 و از طراحان پرونده اصلاحات وزارت دفاع آمریکا

- پل ولفوویتز : از مشاوران سابق پنتاگون و از طراحان جنگ عراق و رئیس اسبق بانک جهانی ک به دلیل رسوایی اخلاقی از این سمت کنار رفت.

- ریچارد پرل : رئیس بخش سیاسی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)

- داگلاس فیس : رئیس گروه بازسازی عراق

- الیوت آبرامز : از مشاوران اصلی امنیت ملی آمریکا

- مارک گروسمن : معاون وزیر خارجه در زمان وقوع حملات 11 سپتامبر

- آری فلیشر : سخنگوی "جرج بوش" در زمان وقوع حملات 11 سپتامبر

پایان